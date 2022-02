“Apreço” não é suficiente para Marcos Rogério ser ministro

Apesar do presidente Jair Bolsonaro dizer em entrevista coletiva quando esteve em Rondônia, que tem apreço pelo senador Marcos Rogério, dando a ideia implícita de que poderia nomear para um ministério ( Talvez a Secretaria Geral que comanda as verbas da União para os Estados) o seu maior defensor na CPI da Covid, ainda é muito pouco para que isso aconteça.

As brigas, guerras e “camas de gato” que existem no Palácio do Planalto” são surreais. Além do mais, mesmo não tendo nada comprovado sobre qualquer envolvimento do senador no episódio envolvendo seu servidor em tráfico, a grande mídia, assim que ele virar ministro, vai lembrar desse assunto, até porque o relacionamento de Bolsonaro com os jornalistas nunca foi bom, ao contrário, ele tem atacado sem dó e nem piedade, todos os que pensam diferente dele.

Para os candidatos a governo de Rondônia, seria uma ótima ideia se Rogério não saísse, porque, querendo ou não, ele já provou aos incrédulos que tem voto. Com a possibilidade de Cassol não vir a governo, os novatos que buscam sentar na cadeira de governador, terão mais chance.

E cá entre nós, ser ministro de Bolsonaro ou qualquer governo em término de mandato não é lá grande coisa.

Carlos Terceiro, jornalista.