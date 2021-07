Apresentando-se como policial, homem aponta pistola para cabeça de menino de 01 ano e é nocauteado pelo pai da criança

Um homem de 36 anos foi preso na noite de ontem, após apontar uma pistola para a cabeça de um menino de apenas 01 anos de idade. O fato aconteceu no bairro Alto Alegre, em Vilhena, onde o acusado se apresentava como policial.

Segundo o registro do caso, um homem de 32 anos estava na frente de sua casa, ingerindo bebidas alcoólicas na companhia do suposto policial, quando um amigo do dono da residência chegou ao local.

O acusado não gostou da presença do segundo homem e puxou a arma, apontando-a para a cabeça da criança, que estava no colo da mãe. A mulher teria perguntado se ele estava “doido”.

Vendo a cena, o dono da casa, marido da mulher de 25 anos e pai do garoto, desferiu um soco no rosto do autor da ameaça, que caiu. Após isso, o pai do menino tomou a pistola e tirou o pente com as balas.

A discussão prosseguiu, até que o suposto policial saiu correndo, mas uma guarnição da PM o abordou na avenida Paraná. Ali, ele se identificou como policial militar, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse isso.

Após ser preso em flagrante, o acusado foi levado algemado para a Unisp. O dono do imóvel onde aconteceram os fatos apresentou a arma e disse que o suspeito dizia a ele ser policial federal.

Via Folha do Sul online