Aprovada a retomada do calendário acadêmico 2020.1 da UNIR para o primeiro semestre de 2021

De acordo com o documento, o novo período de realização do semestre letivo de 2020.1 será entre 8 de fevereiro e 21 de maio de 2021

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em sessão presidida pela reitora da instituição, professora doutora Marcele Pereira, aprovou a retomada do Calendário Acadêmico UNIR 2020.1, que deverá ser cumprido, de forma remota, no primeiro semestre de 2021, observando as normativas do Ministério da Educação. Veja a seguir o que muda e as datas importantes nessa retomada.

A Resolução nº 287/CONSEA, de 22 de dezembro de 2020 (Disponível aqui) autoriza a continuidade do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e a retomada do calendário acadêmico referente ao ano letivo de 2020 para os cursos de graduação da UNIR, suspenso desdemarço deste ano, em razão da pandemia de Covid-19.

De acordo com o documento, o novo período de realização do semestre letivo de 2020.1 será entre 8 de fevereiro e 21 de maio de 2021.

A retomada do calendário acadêmico para o ensino de graduação atenderá aos discentes que não aderiram à Atividade Remota Emergencial (ARE)/ Ensino Remoto Emergencial (ERE), no período de outubro a dezembro deste ano, ou que não cursaram todas as disciplinas previstas para esse período. Os acadêmicos, portanto, terão a oportunidade de concluir o semestre letivo de 2020.1, de forma remota, no primeiro semestre do ano civil de 2021.

Dessa maneira, o foco da gestão superior da Universidade continua sendo a saúde e o bem estar de toda a comunidade acadêmica, com a manutenção das medidas de isolamento social, enquanto houver necessidade, e a adoção de novas providências, tais como o fornecimento de chips de pacotes de dados e/ou auxílios aos alunos para aquisição de equipamentos para acesso àinternet.

A retomada do calendário acadêmico também atenderá aos candidatos que aguardam o Edital de convocação para a matrícula da 6ª chamada. A publicação desse Edital de convocação ocorrerá no dia 7 de janeiro de 2021 e as matrículas serão realizadas nos dias 20 e 21 de janeiro de 2021, para os cursos que tinham previsão de ingresso no 1º semestre de 2020.

Além da retomada das disciplinas suspensas em março de 2020, os departamentos acadêmicos também poderão, como indica a Resolução, ofertar disciplinas em caráter especial. No calendário acadêmico constam, ainda, os períodos para os departamentos publicarem as relações das disciplinas que serão ofertadas, bem como o prazo para os discentes solicitarem a inclusão nessas disciplinas e a reintegração de matrícula.

As atividades autorizadas devem priorizar o seu desenvolvimento seguro, considerando as recomendações epidemiológicas e sanitárias. “Seguimos em tempos de pandemia e a valorização da vida segue sendo o foco, sempre, em todas as ações desenvolvidas em nossa Universidade”, destacou a reitora Marcele Pereira.

Assessoria