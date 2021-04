Aprovado projeto do deputado Coronel Chrisóstomo que isenta os idosos de taxas para renovação de CNH

Foi aprovado na Comissão de Viação e Transporte (CVT) o Projeto de Lei 3553/19, de autoria do deputado federal Coronel Chrisóstomo, que concede isenção de taxas referentes à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os maiores de 60 anos de idade.

O relator do PL foi o deputado Bosco Costa (PL-SE), que apresentou parecer pela aprovação, mas com uma alteração no texto original do PL do deputado Chrisóstomo, para determinar que a isenção de taxas será concedida para idosos com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos.

O PL foi aprovado na CVT e segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação (CVT).

Assessoria