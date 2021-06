Aprovado projeto do presidente Alex Redano que incluiu lactantes no grupo prioritário para vacinação da covid

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão desta terça-feira (01), o PL 1137/21, de autoria do presidente Alex Redano (Republicanos), que acrescenta dois incisos ao artigo 1º da lei 4.984/21, que trata da inclusão de categorias profissionais no grupo prioritário para a vacinação da Covid-19.

A matéria, aprovada por unanimidade em duas votações, acrescenta as gestantes, puérperas e lactantes de crianças com até três anos de idade, independente de serem portadoras de comorbidades, como prioridades.

“Esse foi um pedido de uma liderança do nosso partido, o Republicanos: a cabo Milena Barreto, e também da Jéssica Mayara dos Santos, que estiveram reunidas conosco apresentando esse pleito. Agradeço aos deputados por terem aprovado essa matéria tão importante”, completou Redano.

Outro grupo beneficiado com a lei aprovada é o da advocacia. A pedido da direção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia (OAB/RO), que se reuniu com o presidente recentemente, os advogados públicos e privados, no efetivo exercício da advocacia, estão agora entre os prioritários.

Via ALE-RO