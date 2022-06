Jaqueline Cassol atende o pedido do SINDSEF e passa a lutar por melhorias no plano de saúde da categoria

Jaqueline Cassol atende o pedido do SINDSEF e passa a lutar por melhorias no plano de saúde da categoria A medida passou a contar com apoio e endosso da deputada federal e vice-líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, Jaqueline Cassol

A medida passou a contar com apoio e endosso da deputada federal e vice-líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, Jaqueline Cassol

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF-RO) solicitou a Fundação de Assistência ao Servidor Público (Geap) a implantação do ‘Geap para Você’ plano de saúde com cobertura estadual para atender a mais de 50 mil pessoas, entre filiados e dependentes.

A medida passou a contar com apoio e endosso da deputada federal e vice-líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, Jaqueline Cassol.

A deputada encaminhou ao Geap um ofício em que leva ao conhecimento da fundação o pleito do sindicato. Segundo a entidade, atualmente os filiados estão deixando as coberturas médicas.

“Os servidores públicos federais no Estado de Rondônia encontram-se desassistidos de assistência médica suplementar, muitos tem desistido de manter o plano de saúde, devido aos elevados custos das mensalidades e a falta de recomposição salarial”, diz o ofício enviado pela deputada.

Ainda de acordo com o documento “O SINDSEF possui aproximadamente 12.000 filiados contribuintes e com a expectativa, por conta do processo de transposição, de chegar a 20.000 filiados. Para efeito de assistência médica, esse número pode se aproximar a 50.000 vidas, considerando os dependentes dos servidores”, destaca em outro ponto.

Para a deputada o pleito é importante e será levado adiante.

“É algo que vamos tocar adiante. Deixamos nosso gabinete a disposição para que tenhamos uma solução”, explicou a deputada.

Ainda de acordo com a parlamentar, a saúde é uma das pautas que ela sempre teve como bandeira ao longo desses quase quatro anos de mandato.

“Nossa preocupação é com as pessoas e nossa gente. Os rondonienses sempre tiverem no nosso mandato uma defensora da ampliação do acesso à saúde, que é algo fundamental para que a nossa população tenha tranquilidade no dia a dia”, finalizou.

Além de deixar o gabinete a disposição a deputada solicitou uma reunião com o diretor-presidente da Geap para tratar do tema.

assessoria