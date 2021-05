Ariquemes vai receber R$ 25 milhões do Governo para obras de asfalto, após indicação do presidente Alex Redano

A cidade de Ariquemes vai receber um investimento de R$ 25 milhões para obras de asfaltamento e recapeamento urbano, através do programa Tchau Poeira, do Governo do Estado, atendendo a uma indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos).

“Ariquemes vai receber esse investimento de R$ 25 milhões, que deve garantir 20 quilômetros de asfalto novo e de recapeamento. Mais asfalto é mais saúde, qualidade de vida e valorização dos imóveis. Agradeço ao governador Marcos Rocha e toda a sua equipe por mais esse grande benefício para a nossa cidade”, disse Alex Redano.

O lançamento oficial ocorreu na manhã desta quarta-feira (12), em frente à prefeitura de Ariquemes, com as presenças do governador Marcos Rocha, do diretor geral do DER, Elias Rezende, da prefeita Carla Redano (Patriota), deputados estaduais, secretários estaduais e municipais vereadores e demais autoridades.

A previsão é de que a Avenida Capitão Sílvio, uma das mais importantes da cidade, receba melhorias, num investimento em torno de R$ 15 milhões. Todas as ruas do Polo Moveleiro serão asfaltadas. Ruas e avenidas de diversos bairros serão beneficiadas com asfalto e recapeamento.

A prefeita agradeceu pelo recurso aplicado no município, citando que o desafio das prefeituras é muito grande para assegurar investimentos. “Para a prefeitura, um apoio dessa magnitude é fundamental, pois vai ajudar a transformar a nossa cidade, com uma nova infraestrutura urbana. A população de Ariquemes vai ser a grande beneficiada por esse trabalho em parceria, entre prefeitura, Governo e a Assembleia Legislativa”, completou Carla Redano.

Em todo o Estado, a previsão do Governo é investir cerca de R$ 300 milhões, para a melhoria da infraestrutura urbana dos 52 municípios, que enfrentam dificuldades em assegurar esses benefícios com seu orçamento próprio.

Via ALE-RO