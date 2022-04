AROM participa de Fórum Regional de Fortalecimento da Rede +Brasil – Etapa Rondônia

Ocorre nesta terça-feira (19), o Fórum Regional de Fortalecimento da Rede +Brasil, no auditório do L’Acordes Hotel, em Porto Velho. O evento é uma realização do Ministério da Economia em parceria com o Governo de Rondônia. Diversos atores participam, durante todo o dia, de palestras e debates relacionados às transferências de recursos público.

Prefeitos e representantes das secretarias municipais e do Estado de Rondônia estão tendo a oportunidade de estreitar laços com os órgãos do centro de governo e de controle com a finalidade de aprimorar os processos relativos às mais variadas temáticas, desde a captação de recursos e a elaboração de projetos até a prestação de contas e a efetivação das entregas ao cidadão.

O presidente da AROM, prefeito Célio Lang esteve prestigiando a abertura do Fórum e na oportunidade reforçou que “A Plataforma +Brasil, antigo Siconv, é o único sistema estruturante do Governo Federal que permite acesso livre a qualquer cidadão acompanhar todos os recursos transferidos da União para Estados e Municípios…o recurso é destinado com um objetivo específico e tem total transparência em sua utilização e isso é muito importante para que todos tenham conhecimento”, comentou.

Programação

Além das diversas inovações em temas relacionadas às transferências, também estão sendo apresentadas as ferramentas disponíveis no âmbito da Plataforma +Brasil, tais como os painéis gerenciais (transferências abertas e painel de obras), aplicativos, manuais, centrais de atendimento e outras.

“A tendência é melhorar e centralizar essa gestão de governo de captação”, foram as palavras da Diretora do Departamento de Transferência da União, do Ministério da Economia, Regina Lemos.

Estabelecer a governança e traçar estratégias são peças chaves para a implementação eficiente de qualquer ação governamental. Essas são as premissas norteadoras do Fórum Regional – Etapa Rondônia que ecoam em meio aos participantes desse importante evento.

Rede + Brasil

Capitaneada pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Gestão, a Rede +Brasil é uma rede colaborativa, em modelo de cooperação, composta por atores envolvidos nas transferências de recursos federais para Estados, Municípios e organizações da sociedade civil. Desde 2015, essa rede vem aprimorando os procedimentos atinentes aos repasses de dinheiro público, dirimindo conflitos e construindo normativos com vistas ao fomento de práticas de gestão eficientes e transparentes.

AROM