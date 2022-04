Arom, prefeitos e vereadores de Rondônia irão participar da XXIII edição da Marcha para Brasília Associação Rondoniense de Municípios não ficará de fora das discussões e já garantiu presença no evento que é um verdadeiro divisor de águas na vida de muitos gestores públicos.

Associação Rondoniense de Municípios não ficará de fora das discussões e já garantiu presença no evento que é um verdadeiro divisor de águas na vida de muitos gestores públicos.

Tradicional marcha marcada por dias de intensos debates, exposições e networking com a temática da administração pública, a Marcha para Brasília, será realizada neste ano mais uma vez na sede dos poderes Federais.

A Associação Rondoniense de Municípios (Arom) não ficará de fora das discussões e já garantiu presença no evento que é um verdadeiro divisor de águas na vida de muitos gestores públicos.

Segundo o presidente da Arom, Célio Lang, a participação busca reforçar o caráter municipalista e integrador da Associação. “A Marcha dos prefeitos e vereadores é um evento histórico, importante e desafiador para todo gestor público”.

E continuou: “de lá, importamos para as nossas cidades e estado modelos de gestão que já são sucesso em outros lugares do Brasil (e até fora do país), além das inovações na administração pública”.

Sempre presente em ações e eventos com temáticas inovadoras com foco nos municípios, a Arom vem destacando-se pelo caráter integralista e desenvolvimentista que tem atuado junto aos municípios associados.

Além de oferecer parcerias, soluções e suporte técnico aos desafios encontrados pelas cidades, Célio Lang reforça que diariamente a Arom vem sendo protagonista em diversas ações envolvendo os municípios membros da Associação.

“O diálogo com os nossos prefeitos e vereadores é extremamente importante porque é no município que o Brasil acontece: nos bairros, nas escolas, nas unidades de saúde, na zona rural”, disse o presidente Célio Lang.

Ele ainda destacou que o tema da marcha deste ano reflete o anseio dos gestores públicos municipais. Com o tema “Município: o caminho para um Brasil melhor”, o evento ocorrerá em Brasília, nos dias 25 a 28 de abril.

Célio Lang ressaltou que uma das missões da Arom é fortalecer o estado de Rondônia por meio do municipalismo, e “a Marcha para Brasília é uma excelente oportunidade dos prefeitos, vereadores e demais autoridades de participarem de um evento único para debater e contribuir com as suas cidades. A nossa Associação está de portas abertas para tirar qualquer dúvida sobre esse grande evento”, finalizou.

Assessoria de Imprensa AROM