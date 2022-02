Artigo científico é publicado em Revista Eletrônica Para o orientador de estudante rondoniense, “é uma honra ter uma acadêmica publicando seu artigo de conclusão de curso no primeiro número do primeiro volume da Revista do Instituto Rondoniense de Direito Civil, ainda mais quando esta discente foi por mim orientada. Indescritível a sensação”.

No último dia 22, a operadora de Direito Laira Katryne Moraes Gerhardt, egressa da UNIRON, sob a orientação do Professor Fábio Viana Oliveira, teve o artigo “Convivências Avoengas no contexto da pandemia da Covid-19 sob a ótica do Poder Judiciário Brasileiro” publicado na Revista Eletrônica, “Revista do Instituto Rondoniense de Direito Civil – IRDCivil”.

A obra trata das visitações avoengas, ocorridas durante o período de pandemia sob a ótica de algumas decisões do Poder Judiciário, analisando qual tem sido o entendimento dos Tribunais brasileiros a respeito do direito adquirido de visitação avoenga durante a Pandemia, causada pelo novo coronavírus, partindo de objetivos específicos como: identificar quais os princípios jurídicos estão sendo utilizados para embasar as decisões jurisprudenciais; apontar quais aspectos do contexto fático têm sido abordados nos julgados e, verificar se há outras fontes para fundamentação das decisões. Adotou-se a metodologia de pesquisa qualitativa, tendo como procedimento a pesquisa bibliográfica, a partir de artigos científicos, doutrinas, legislação e jurisprudência.

“O tripé ensino, pesquisa e extensão é fundamental no processo de formação profissional e toda Instituição de Ensino Superior de excelência investe nestes pilares. A UNIRON, por meio de seu corpo docente, estimula os acadêmicos a observar os problemas sociais além da sala de aula e a buscar possíveis soluções para os mesmos”, cita Lara, que à época escreveu o artigo ainda era acadêmica de Direito.

Segundo Katrine, desde os primeiros períodos do curso ouvia sobre a importância da pesquisa e de levar a produção ao conhecimento da sociedade. Conforme afirma, “tive a honra de ser orientada pelo Mestre Fábio Viana durante a construção deste trabalho, que após ter sido aprovado em banca de Trabalho de Conclusão de Curso foi publicado na Revista do Instituto Rondoniense de Direito Civil. Desse modo, cumpro minha jornada acadêmica na UNIRON, entregando à sociedade os resultados de uma breve pesquisa em formato de artigo científico”.

Para Fábio, “é uma honra ter uma acadêmica publicando seu artigo de conclusão de curso no primeiro número do primeiro volume da Revista do Instituto Rondoniense de Direito Civil, ainda mais quando esta discente foi por mim orientada. Indescritível a sensação”.

A Revista do IRDCivil – online é uma publicação científica quadrimestral que se propõe a contribuir para a divulgação do conhecimento científico na área do Direito Civil, como também em áreas correlatas de forma interdisciplinar, com acesso gratuito. É uma iniciativa do Instituto Rondoniense de Direito Civil – IRDCivil, tendo iniciado as publicações em 2021, adotando as melhores práticas editoriais, seguindo as recomendações e normas do QUALIS/CAPES, publicando artigos avaliados no sistema de avaliação duplo-cega. Utiliza o processo de gerenciamento editorial, automatizado por meio da plataforma digital Open Journal Systems OJS.

Ficou interessado no artigo? Acesse o link