Artista que usou “Meme do Caixão” para conscientizar sobre a Covid-19 morre vítima da doença em cidade de Rondônia

A cidade de Ji-Paraná, segunda maior de Rondônia e que fica na região central do Estado, está de luto nesta segunda-feira, 10, após o anúncio da morte de um de seus mais conhecidos artistas.

Dono de uma empresa de eventos e animações, e também atleta do handebol, Cristiano Titi, de 46 anos, morreu hoje à tardem em decorrência da Covid-19. Ele estava internado desde a semana passada, no hospital HCR, após ser diagnosticado com a doença.

Alegre e querido em toda a cidade, Titi passou a ser conhecido como “O Máscara”, por usar, no eventos em que trabalhava, a fantasia do personagem interpretado no cinema pelo comediante Jim Carrey.

No ano passado, a “Turma do Titi” foi contratada para alertar sobre o perigo do novo Coronavírus. Em entrevista ao site, ele explicou o uso da coreografia “Meme do Caixão” para conscientizar os jiparanaenses quanto às medidas de proteção (LEMBRE AQUI).

