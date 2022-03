As enchentes em Rondônia e as responsabilidades do poder público

As enchentes em Rondônia e as responsabilidades do poder público As fortes chuvas no Estado de Rondônia, principalmente as localizadas, poderão estar sendo influenciadas com a evaporação das águas represadas nos reservatórias dessas Hidrelétricas

Nas últimas décadas no estado de Rondônia, vêm acontecendo diversas enchentes nunca antes

vivenciadas e o povo, principalmente que mantem residências próximas a Rios ficam

prejudicados, sofrendo as agruras das inundações de seus lares sem saber as causas.

Os poderes público, responsáveis por expedir autorizações para uso do potencial hídrico dos

rios localizados no Estado de Rondônia, que possui três Bacias Hidrográficas principais,

colocam em primeiro lugar a lucratividade de empresas privadas, com as instalações de

Pequenas Usinas Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), que vêm

impactando na fluidez natural do curso das águas nos rios, sejam eles de pequeno porte ou até

mesmo aqueles que integram as principais bacias hidrográficas da região, sem estudo amplo

dos impactos ambientais e sociais.

Atualmente o Estado de Rondônia conta com 16 (dezesseis) PCHs e 9 (nove) CGHs em plena

operação, todas elas autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o

diferencial é que a divulgação da localização delas é sempre uma grande incógnita.

Porém, no sul do Estado, precisamente no Rio Branco, que tem suas nascentes na região de

Vilhena e foz no Rio Guaporé, já foram instaladas 7 (sete) PCHs, pertencentes ao Grupo

Cassol, que impactaram o curso normal do rio, inclusive com forte desconforto para os povos

indígenas que vivem da pesca, cuja diminuiu vêm ocorrendo em razão dos peixes não

conseguirem sobrepor os barramentos para desova nas águas mais quentes das nascentes do

rio.

Neste mesmo Rio foi instalada a PCH Ângelo Cassol que no seu início criou vários problemas

de ordem ambiental, o que ensejou a celebração de um Termo de Ajuste de Conduta no

Procedimento nº 2011.0010012549, pactuado pelo representante do Ministério Público

Federal e Ivo Junior Casso, dono da empresa, em razão de danos causados ao meio ambiente,

mas que até então não se sabe o resultado prático do mesmo.

No município de Pimenta Bueno, no Rio Comemoração, está instalada a Usina Hidrelétrica

Rondon II, sendo que o rio desagua no Rio Ji-Paraná e teria contribuído para a últimas

enchentes em Cacoal, Ji-Paraná e região.

No município de Colorado do Oeste está instalada a PCH Castaman III, sendo que a sede da

empresa que explora a atividade está localizada na Estrada Rumo Escondido, km 12, naquele

município.

No município de Monte Negro–RO, foi instalada a PCH Santa Cruz, precisamente no Rio

Jamari, que teve investimentos de R$ 100 milhões de reais, que também já teve os seus

problemas em 2019, podendo ter sido a causadora de forte enchente no rio que poderá ter

motivado a destruição da Ponte que existia na RO 459 que liga a BR-364 à cidade de Alto

Paraíso, fato ocorrido naquele mesmo período e ano em que houve os problemas na PCH.

Em 18 de fevereiro do ano em curso, as cidades de Cacoal e Ji-Paraná sofreram com

inundações provocadas pelo Rio Ji-Paraná, com o diferencial de que em Cacoal as inundações

também se deram em razão de uma Ponte estreita existente sobre o Rio Pirarara, na B-364.

A Prefeitura Municipal de Cacoal chegou a noticiar que as inundações na cidade também

teriam ocorrido em razão da abertura de Comportas em uma Hidrelétrica existente na região,

sem aviso prévio, e em pesquisa, constatou-se que a única Hidrelétrica que poderia ter

contribuído para o fenômeno seria a Rondon II, localizada no Rio Comemoração, afluente do

Rio Ji-Paraná, no município de Pimenta Bueno.

Os dirigentes da Subseção da OAB-RO em Cacoal tiveram grande atuação em apoio às

centenas de famílias atingidas pela enchente, em respeito à dignidade humana, contando

inclusive com atuação de vários advogados.

As fortes chuvas no Estado de Rondônia, principalmente as localizadas, poderão estar sendo

influenciadas com a evaporação das águas represadas nos reservatórias dessas Hidrelétricas.

POR: DOMINGOS BORGES DA SILVA