As reações de mercados mundiais com a eleição de Joe Biden

Com o fim das incertezas que se arrastaram por dias de apuração nas eleições dos Estados Unidos, mercados do mundo inteiro reagiram em alta nesta segunda-feira (9).

A Bolsa inglesa (FTSE 100) subiu 1,5% nesta manhã, um resultado similar a bolsas em toda a Europa. Na Ásia, a bolsa japonesa (Nikkei 225) subiu 2.1%, valor recorde desde 1991. Os mercados da Australia, China, Hong Kong e de setores do petróleo e do câmbio também reagiram com alta. O presidente Donald Trump ainda não concedeu a vitória a Biden, apesar das projeções favorecerem o democrata. Ainda há votos a serem contabilizados em estados-chave. Líderes europeus e países aliados já congratularam Biden e a vice, Kamala Harris, pela vitória eleitoral. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou publicamente.