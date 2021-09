ASBAVI estreia com vitória sobre o Basket Osasco no Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol Sub-19

ASBAVI estreia com vitória sobre o Basket Osasco no Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol Sub-19 A equipe vilhenense volta à quadra nesta quarta-feira para encarar o Clube do Remo às 17h30 de Brasília

Começou ontem em Brasília-DF e se estende até o dia 21 de setembro, o Campeonato Brasileiro de Basquetebol Sub-19. Integrando o Grupo A da Seletiva B, a equipe da Associação de Basquete de Vilhena – ASBAVI estreou com vitória sobre o Basket Osasco-SP pelo placar de 50-49.

Conforme relatado pelo treinador Siverlô Meireles, a equipe vilhenense perdeu os dois primeiros períodos, terminando a primeira etapa do jogo com 21 pontos contra 28 do Basket Osasco. No terceiro quarto Meireles promoveu uma alteração no sistema defensivo, e a equipe surpreendeu os adversários e venceu o terceiro período por 18-0, abrindo uma vantagem de 11 pontos para o último quarto.

Contudo, a equipe paulista se reencontrou na partida e tirou a vantagem, mas, por 1 ponto, 50-49, a vitória ficou com a ASBAVI.

O time vilhenense volta à quadra hoje às 17h30 de Brasília , contra o Clube do Remo, pela segunda rodada da competição.

A ASBAVI integra o Grupo A de Cerrado Basquete (DF), Basket Osasco (SP), LDPG Ponta Grossa (PR), Clube do Remo (PA) e Moveon Basket (DF).

Via Folha do Sul