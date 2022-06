As obras de asfaltamento da avenida Rio de Janeiro, no trecho do bairro Jardim Santana, zona Leste da capital, já se aproximam do Residencial Orgulho do Madeira. Com o serviço, a Prefeitura de Porto Velho oferta mais um importante acesso aos moradores da região.

Carlos Lenir Boeri fala da expectativa para conclusão da obra

Ao todo, são mais de sete quilômetros de pavimentação asfáltica para a comunidade. “Nós estávamos aguardando isso aqui há muito tempo. Agora não teremos mais poeira e lama que atrapalhavam o tráfego dos moradores”, lembra o produtor Carlos Lenir Boeri.

Os trabalhos contemplam o serviço de drenagem, terraplanagem, meio-fio, calçamento, sarjetas às margens da via e pavimentação de qualidade CBUQ. As obras já haviam sido aplicadas na avenida Rio de Janeiro a partir do cruzamento com a rua Águas Marinhas.

Para a comerciante Jéssica Chagas de Souza, o benefício é essencial para os moradores. “Era muita poeira e buracos na rua, o trânsito era muito difícil. Acredito que de agora em diante é só melhoria”, considerou.

Os trabalhos chegam à região com empenho próprio do município no valor de R$ 1,4 milhão. Ao todo, o investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões.

Asfaltamento da avenida Rio de Janeiro avança em direção ao Residencial Orgulho do Madeira