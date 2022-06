Asfaltamento de Porto Velho será adiantado em um ano após investimento do Governo do Estado

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, retomou nesta segunda-feira, 20, sua agenda de vistoria às obras de infraestrutura que vem sendo realizadas em dezenas de pontos diferentes da capital. Acompanhado do Governador Marcos Rocha, o prefeito apresentou regiões que irão receber obras do projeto Tchau Poeira, além de vistoriar instalações de asfaltos em outros pontos do município. Em conversa com jornalistas, Hildon destacou que a parceria com o Governo do Estado antecipou em um ano o cronograma de asfaltamento desenvolvido pela prefeitura.

Em conversa com moradores do bairro Rosalina de Carvalho (zona leste) o prefeito de Porto Velho e o Governador de Rondônia destacaram que a aliança entre Governo do Estado e Município é inédita, e que tem ganhado com isso é a população. “São obras que precisaríamos de mais um ano de mandato para concluir, contudo o Governador Marcos Rocha entendeu a necessidade da população e garantiu R$ 200 milhões para que possamos dar continuidade ao asfaltamento e recuperação de ruas e avenidas de Porto Velho”, comentou Hildon,

Ainda de acordo com o prefeito, nesta reta final do primeiro semestre, a capital conta com mais de 30 frentes de trabalho avançando em diversos bairros e praças da capital. “A maioria das obras estão avançadas e dentro do cronograma de entrega”, concluiu o prefeito.

