Assaltante é hospitalizado após mulher reagir roubo e população espancá-lo

Um assaltante identificado como Marlesson Andrei R. M., 24, foi surrado por populares na noite de sexta-feira (10) e teve de ser internado no hospital João Paulo II. Conforme a polícia, ele mais um comparsa de moto roubaram o aparelho celular de uma mulher de 40 anos no cruzamento da Rua Madri com Castro Alves, bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho (RO).

Os bandidos simularam que estavam armados, mas durante o roubo a vítima reagiu e gritou por socorro. Ela com a ajuda do marido que estava nas proximidades e chegou rapidamente junto com populares conseguiram deter Marlesson.

O assaltante levou uma surra e ficou jogado ao solo até a Polícia Militar chegar e acionar uma equipe do Samu para socorrer o criminoso. O outro bandido fugiu na moto com o celular da vítima. Marlesson ficou hospitalizado sob escolta de policiais penais.

Por Rondoniaovivo