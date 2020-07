Assaltante faz família refém durante roubo em Porto Velho

Equipes da Polícia Militar tiveram que realizar negociação para um adolescente de 15 anos libertar vítimas mantidas reféns e se entregar após roubo frustrado na noite de quarta-feira (01) em uma residência na Rua Teodora Lopes, bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho (RO). Outros dois bandidos fugiram.

As informações da polícia dão conta de que o trio armado invadiu a casa, rendeu três vítimas e anunciou o roubo. Porém, vizinhos notaram a movimentação estranha e acionaram a Polícia Militar. Diversas equipes cercaram o local, mas dois bandidos fugiram antes.

O adolescente armado com um revólver calibre 38 retornou para dentro da casa e manteve a família refém, afirmando que não ia se entregar para a polícia.

Neste momento, os militares iniciaram uma negociação e após muito diálogo o criminoso foi libertando as vítimas, uma por uma aos poucos. Depois disso ele jogou a arma no chão e se entregou.

O assaltante foi apreendido com o revólver usado no assalto e foi encaminhado para a Central de Flagrantes. As informações são do site Rondoniaovivo