Assaltante rouba bolsa de mulher, sofre acidente de moto e acaba preso

Nesta segunda-feira (18), Ismael, 27, foi preso após roubar a bolsa de uma mulher de 50 anos e, na fuga, sofrer acidente com a motocicleta usada para cometer o delito. O fato aconteceu na Avenida Amazonas, bairro Cuniã, área Leste de Porto Velho, capital de Rondônia.

De acordo com informações do registro policial, o acusado simulou estar armado e abordou a vítima e subtraiu seus pertences e figu em uma motocicleta modelo Fan de cor preta, no sentido Avenida Amazonas, sentido bairro, quando se chocou de frente com uma bicicleta ocupada por um casal.

Uma testemunha afirmou que Ismael havia acabado de cometer o crime e, após ser reconhecido pela vítima, recebeu voz de prisão. Cheios de lesões graves decorrentes do acidente, ele foi transferido ao hospital João Paulo II, sob escolta de policiais penais.

A moto que ele estava não tinha restrição de roubo.

Fonte: Rondonoticias