Assassinato no Carrefour gera onda de revolta nas redes sociais e protestos são marcados em POA

O brutal assassinado de João Alberto, um homem negro de 40 anos, espancado até a morte por seguranças do Carrefour em Porto Alegre na noite da última quinta-feira gerou uma onda de revolta nas redes sociais nesta sexta.

No Twitter, as hashtags “Assassinado”, “Atacadão” e “Brésil” estão entre as mais comentadas nesta manhã.

Também estão sendo organizados protestos no fim do dia na porta do estabelecimento, que já anunciou que estará fechado “em respeito à vítima”.

Vários episódios de violência ocorridos em supermercados da rede Carrefour protagonizados por seguranças e funcionários foram lembrados. Veja algumas postagens:

Lembremos: foi em outra loja do Carrefour que um homem morreu e seu corpo foi tampado com guarda-sóis para não "atrapalhar" as vendas. Agora, outro homem é assassinado por seguranças do supermercado. É a desumanização absoluta. https://t.co/Tu71BaHL05 — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) November 20, 2020

Meu coração amanhece mais uma vez apertado!

Mais um homem negro foi assassinado brutalmente, justo na véspera do 20 de Novembro. Cadê a revolta da sociedade que protege a vida? Mais um preto silenciado! https://t.co/IV5Xgck8PY — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) November 20, 2020

20 de novembro, dia da consciência negra

Mais um negro é assassinado, espancado até a morte.

Até quando?

Seus assassinos!!!

E não venham me dizer que é um caso isolado. O histórico de vcs está aí.

Boicote é pouco, queria ver fogo!

E não esqueçam que o Atacadão tbm é do Carrefour. pic.twitter.com/qLjlCkE5I8 — Rodrigo Lima (@MeChamoRodrigoL) November 20, 2020

Fonte: Painel Político