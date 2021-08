Assembleia Legislativa de Rondônia retoma sessões para o segundo semestre de 2021 Presidente Alex Redano destacou o trabalho desenvolvido pelo legislativo estadual, a parceria com o governo do estado e os desafios do legislativo neste segundo momento de pandemia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Ale/RO) retomou nesta terça-feira, 03, de forma híbrida (presencial e remota), as atividades legislativas para o segundo semestre de 2021. Os trabalhos iniciaram ainda nas primeiras horas da manhã com as reuniões das comissões permanentes, onde foram analisados os projetos que tramitam na casa e seguiram, à tarde, com a sessão plenária, votação de projetos, requerimentos e indicações dos deputados.

De acordo com o presidente Alex Redano (Republicanos) será um semestre de muito trabalho em prol do desenvolvimento de Rondônia. “A Assembleia Legislativa vem desenvolvendo um grande trabalho de representação do povo rondoniense. São 24 parlamentares com bases nas mais diversas regiões do estado, que defendem o interesse da população com a discussão e aprovação de projetos, apresentação de requerimentos e indicações, destinação de emendas parlamentares com recursos para investimentos em infraestrutura, saúde, educação social e diversos outros setores, que vão ao encontro das necessidades dos municípios”, disse.

Na retomada das atividades do legislativo depois do período de recesso, Redano destacou também a parceria da Assembleia Legislativa com o governo do Estado, que apesar da independência dos poderes, vêm trabalhando unidos pelo desenvolvimento de Rondônia. “Estamos acompanhando o volume de obras do governo do estado que vem sendo desenvolvido com o apoio da Assembleia Legislativa, teremos neste semestre a continuação dos projetos nas áreas sociais, a retomada dos cursos da Escola do Legislativo e os trabalhos legislativos neste período, com discussão e votação de projetos de interesse do povo de Rondônia”, destacou.

A sessão desta terça-feira contou ainda com a declaração de vacância da cadeira ocupada até então pelo agora ex-deputado Aélcio da TV (PP) e a posse imediata do deputado diplomado José Ribamar Araújo (PR), ordenada pela retotalização de votos proferida pela Justiça Eleitoral.

Durante coletiva à imprensa, o presidente Alex Redano destacou a história política do deputado que assume, assim como fez questão de deixar registrado o trabalho desenvolvido pelo deputado Aélcio na TV em mais de seis anos de mandato.

“São dois homens sérios, pessoas retas, transparentes e éticas. Porto Velho tem que se orgulhar por ter representantes deste nível. Agradecemos todo o apoio que sempre tivemos do deputado Aélcio da TV e contamos com o trabalho sempre exemplar do deputado Ribamar para continuarmos representando a nossa população rondoniense”, finalizou.

Via Jocenir Sérgio Santanna