Assembleia Legislativa inicia capacitação dos servidores para a implantação do Sistema de Processo Eletrônico E-TCDF

A Assembleia Legislativa iniciou na manhã desta segunda-feira (24), a capacitação de servidores para a implantação do Sistema de Processo Eletrônico E-TCDF, ferramenta que vai dar mais agilidade, segurança e transparência nas ações administrativas do Legislativo. Essa inovação é fruto de um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Por vídeo conferência, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) fez a abertura da solenidade que marca o início da implantação do Sistema e disse que “essa parceria do bem com o TCE, com a Assembleia inovando e escancarando todos os seus atos. Tivemos a coragem de implementar ações, com apoio de todos os deputados, que geraram economia e transparência nas ações. Esse novo sistema, vai produzir ainda mais transparência e dar mais efetividade nas nossas ações”.

De acordo com Laerte, “fizemos a reforma administrativa, reduzimos cargos e valores; chamamos os concursados, após 30 anos sem um concurso público; priorizamos a economicidade, cortamos contratos, acabamos com o aluguel de prédios, criamos um fluxograma de processos, mês passado, criamos um calendário de pagamento de salários, entre outras ações, que considero marcas de economicidade, de transparência, que se somam com mais essa, que é a implantação desse sistema”.

O presidente disse ainda que “a nova ferramenta, vai dar mais rapidez e economicidade, acabar com os processo físicos (de papel) e dar uma total transparência. Na nossa gestão, não temos nada a esconder, muito pelo contrário, fazemos questão de mostrar tudo o que está sendo feito. Agradeço ao TCE pela parceria, ao deputado Ismael Crispin (PSB) e a toda a nossa equipe”.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conselheiro Paulo Cury, por vídeo conferência, destacou que “há um ganho imenso de transparência e de objetividade na gestão pública, implicando inclusive em redução de custos. A Assembleia se abre pro mundo e a adesão a esse novo sistema coroa essa abertura”.

O deputado Ismael Crispin (PSB), que estava presente ao auditório onde ocorre a capacitação, afirmou que “é um divisor de águas, um novo marco nesta Casa de Leis. Nessa legislatura, desde o início, temos pautado as nossas ações baseadas na economicidade e na transparência. O Mais importante é que tenhamos um Legislativo mais eficiente”.

Crispin disse também que “a implantação desse sistema, ferramenta de excepcional importância, permite o acompanhamento de todas as fases do processo, com mais agilidade. Não haverá mais o gasto com montanhas de papel, além da possibilidade de acompanhar o processo em tempo real. Trabalhamos para chegar nesse momento, os que serão capacitados aqui, serão multiplicadores e irão levar esse conhecimento adiante, para os demais servidores. Até o mês de novembro, o nosso objetivo é de informatizar toda a Casa”.

Após a solenidade de abertura, o analista de TI do Tribunal de Contas do Estado, Charles Rogério Vasconcelos, iniciou o processo de capacitação ao novo Sistema, através de plataforma virtual. A capacitação segue por toda a semana, com os servidores que forem qualificados sendo multiplicadores para os departamentos e setores da Assembleia.

