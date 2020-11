ASSISTA VÍDEO: morador de Vilhena é preso com drogas avaliadas em R$ 2 milhões em cidade de Mato Grosso

Policiais militares de Araguaiana, em Mato Grosso, apreenderam ontem (terça-feira, 24), cerca de 34 tabletes de cocaína, mais um veículo. A droga que tinha como destino ao Estado de São Paulo, e é avaliada em cerca de R$ 2 milhões.

Durante patrulhamento rotineiro, os policiais avistaram um veículo Palio Adventure de cor branca, que possuía uma placa do município de Cuiabá (MT). Com a aproximação, o suspeito que estava no veículo apresentou nervosismo ao visualizar a guarnição.

Na abordagem o homem não soube informar com clareza de onde vinha e qual seria seu destino final, gerando suspeita aos militares, que realizaram uma busca no veículo. Foram encontrados cerca de 34 tabletes de cocaína escondidos em quatro fundos falsos no assoalho do carro.

Após o flagrante, o suspeito confessou ser morador de Vilhena (RO) ter pegado a droga juntamente com o veículo em Nova Lacerda (MT). Ele também confessou que estaria levando a droga para o Estado de São Paulo.

Conforme o Tenente Cabalheiro, a suspeita é que pelo menos mais uma pessoa estaria envolvida no transporte da substância pelo fato de a droga possuir alto valor comercial. “Uma apreensão significativa, podendo chegar em um valor de 2 milhões de reais o entorpecente”, afirma.

Os militares ainda suspeitam que o veículo também possa ser produto de crime devido a documentação estar adulterada.

Toda a droga, juntamente com o veículo, foi entregue à Polícia Federal de Barra do Garças (MT), que deve seguir com as investigações.

