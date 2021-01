Assistência médica domiciliar garantiu a recuperação de mais de 700 servidores infectados pela Covid-19

Com o intuito de intensificar os trabalhos de combate ao coronavirus, o Governo de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Esta da Saúde (Sesau), possibilita o atendimento específico para servidores da saúde e segurança pública. Profissionais que atuam na linha de frente na luta contra à Covid-19, resultando em mais de 700 vidas recuperadas. O tratamento domiciliar também se aplica à família do servidor. Quem já foi assistido pelo Serviço de Assistência Multidisciplinar (Samd) pôde sentir o tratamento diferenciado e humanizado oferecido pelos profissionais envolvidos.

Com o Samd, os pacientes recebem os cuidados necessários para a reabilitação no conforto do lar, sendo acompanhados por equipes multidisciplinares, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos e técnicos em exames laboratoriais. Um trabalho em conjunto, entre profissionais e familiares que tem gerado bons resultados. Hoje, o serviço conta com 60 pacientes em tratamento.

O atendimento diferenciando e específico ao tratamento da Covid- 19 aos servidores, iniciou em junho de 2020 e tem obtido bom êxito. “O tratamento é feito por antibiótico injetável. Por isso que através do Samd temos uma resposta mais rápida. É como se o paciente estivesse no hospital, sendo acompanhado pela equipe”, explica o diretor do Samd, Antônio Marcos de Souza Nóbrega.

O projeto contempla quatro equipes que ficam à disposição para atender esses servidores. A assistência abrange o município de Candeias do Jamari e, também, às vias de vicinais, em setor chacareiro. Os servidores são encaminhados para o Samd, por meio da Saúde do Trabalhador, da Policlínica Osvaldo Cruz (POC). Implantado desde 2010 em Porto Velho, o Samd atende a população pelo Programa Melhor em Casa, convênio do Estado com o Governo Federal.

Com a pandemia, o Governo de Rondônia compreendeu a necessidade de instalar um projeto visando melhorar a assistência de reabilitação dos servidores da saúde e da segurança acometidos gravemente pela Covid-19.

Ainda de acordo com o diretor do Samd, o projeto tem sido eficaz e, com isso, Rondônia não teve desfalque no quadro desses funcionários. “Estamos falando de um serviço de inteira importância no tratamento para pacientes com um grau de risco de morte, pois este é feito por medicações injetáveis, observado pela evolução do tratamento por meio de exames laboratoriais coletados todos os dias em pacientes graves, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar”, destacou Antônio Marcos.

Além dessas ações, o Samd também fornece aos pacientes a orientação nutricional, com fornecimento de suplementos de vitaminas para o aumento da imunidade, considerados importante para a recuperação. Os suplementos são oferecidos pela Coordenação Estadual de Nutrição Enteral (Cene). Devido algumas sequelas deixadas pela doença, os pacientes também estão recebendo o tratamento pós–Covid-19 pelos médicos da Saúde do Trabalhador.

Tratamento humanizado

Da realização de exames à administração de medicamentos, em casa. A assistência médica faz parte do protocolo de combate à doença. Com isso, o atendimento aos pacientes passou a ter mais celeridade. Além do serviço aplicado, houve ainda a necessidade de criar o modelo desse serviço, que vai desde a provisão de medicamentos, à realização de exames através do Laboratório de Análises Clínicas (Lepac). O modelo de protocolo tem sido eficiente e gerado bons resultados que destacam o Estado de Rondônia na aplicação de ações no combate à Covid–19.

Fonte: Jaqueline Malta/Secom