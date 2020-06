Ataque com faca em Glasgow deixa três mortos e vários feridos

Várias pessoas terão sido esfaqueadas em um ataque a um hotel em Glasgow, na Escócia, divulgou o Mirror, que destacou que há, pelo menos, três mortos e entre os feridos estará um policial.

O centro da cidade esta fechado. E de acordo com a BBC, o suspeito pode ter sido abatido pela polícia.

Polícia armada continua no local, embora em comunicado as autoridades já tenham afirmado que a situação está “controlada” e que não há perigo para o público em geral.

Testemunhas dizem ter visto várias pessoas serem retiradas do hotel Park Inn, na West George Street.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR

— Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020