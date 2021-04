Ataque do PSG pode tirar o sono dos técnicos, diz Guardiola

A ameaça dos atacantes Neymar e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, pode tirar o sono dos técnicos rivais, disse o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, acrescentando que seu time precisa encontrar uma maneira de deter a dupla na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira.

O City, que almeja conquistar a competição de clubes de elite da Europa pela primeira vez, encara um PSG que pode se gabar de muitos talentos no ataque, e Guardiola disse que não existem estratégias de defesa eficientes contra os campeões franceses.

“Eles são bons demais. Tentei dormir bem a noite passada, e isso foi quando não estava pensando neles”, disse Guardiola aos repórteres na véspera do confronto. “Esta é a realidade. Eles são jogadores de primeira. É por isso que jogam naquele time com a qualidade que têm. Estamos prontos para tentar detê-los, defender como um time, jogar um bom futebol e tentar marcar gols.”

Guardiola enfrentou Neymar pela primeira vez quando o atacante do Brasil jogava no Santos que enfrentou seu Barcelona no Mundial de Clubes de 2011.

“Lembro de quando vi alguns vídeos do Santos daquela era e disse aos jogadores [do Barcelona] ‘este é o rei do Santos’, e todos os jogadores ficaram boquiabertos. Eles disseram ‘Meu Deus, que jogador!’ É um prazer assisti-lo como espectador”, disse. “Tenho certeza de que, se ele tivesse continuado no Barça, eles teriam conquistado mais duas, três Ligas dos Campeões. Com Neymar, [Lionel] Messi e [Luis] Suárez, os três melhores que já vi.”

