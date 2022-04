Ataque em NY: polícia caça suspeito e não descarta ação terrorista

As autoridades de segurança de Nova York confirmaram que 10 pessoas foram baleadas, sendo cinco com gravidade, no tiroteio seguido de explosão na estação de metrô no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Outras seis acabaram feridas por estilhaços de vidro e intoxicação por fumaça. Não há risco de mortes.

A comissária de polícia de Nova York, Keechant Sewell, em entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira (12/4), pelo horário do Brasil, adiantou: “O caso não está sendo investigado como um ato de terrorismo.” Contudo, ela não descartou “nenhuma possibilidade”.

O autor do ataque, um homem negro de estatura média, está foragido. Ele estaria usando colete verde (inicialmente a cor era laranja), camiseta cinza e máscara de gás na hora da ação.

O suspeito teria começado a atirar dentro do trem. Retirou de uma mochila artefato que provocou fumaça e iniciou os disparos.

Sewell pediu às pessoas que denunciem, caso tenham informações sobre o suspeito. Além disso, solicitou que imagens fossem enviadas para ajudar nas investigações.

Governadora em choque

A governadora de Nova York, Kath Hochul, classificou o ataque como “situação insana”. “Uma ação individual de um sujeito sem coração”, advertiu.

Ela criticou a violência na cidade e garantiu que trabalhará para mudar o panorama da segurança. “Chega, basta, não mais”, concluiu.

Tiros foram ouvidos por volta das 8h30, pelo horário local, nesta terça-feira (12/4). No Brasil, eram 9h30. Esse é um dos momentos de maior movimento no metrô novaiorquino.

Após o ataque, a polícia encontrou artefatos, mas garantiu que eles estavam desativados e não trariam mais risco. O Brooklyn é um dos cinco distritos de Nova York.

