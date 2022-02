Até quando o Itaú vai desdenhar da justiça com ajuda de quem deveria defender o judiciário?

O Banco Itaú, maior instituição financeira da América Latina, vem patrocinando há anos, manobras ditas ‘legais’, mas imorais e duvidosas demonstrando sua força junto ao Judiciário, e provando que está acima da lei, essas que regem a vida de nós, mortais comuns.

E eles demonstraram isso de forma transparente usando o Conselho Nacional de Justiça, em uma abusiva interferência protagonizada pelo Ministro Luiz Fux em processo que tramita no Tribunal de Justiça do Pará, que transitou em julgado, (não cabem mais recursos), e deveria ter sido executado em setembro de 2020, após tramitar por 18 longos anos.

O processo é simples. Uma empresa detém lote de mais de 50 milhões de ações que o banco se recusa a pagar a evolução financeira As ações foram validadas pela justiça, periciadas, reconhecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em 2014 estava para execução. Em 2020 o então juiz do caso deu-se por impedido (após 6 anos com o processo parado) e após redistribuição, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, por constatar que não cabiam mais recursos, determinou que fossem bloqueados R$ 2,09 bilhões nas contas do Itaú e Itaú Corretora.

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/ate-quando-o-itau-vai-desdenhar-da-justica-com-ajuda-de-quem-deveria-defender-o-judiciario/

Autor: Alan Alex, Painel Político