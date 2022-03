Até quando o Senado vai fechar os olhos para o caso Itaú/CNJ/Fux?

Há mais de um ano que PAINEL POLÍTICO vem falando diariamente sobre o episódio mais imoral protagonizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ao longo desse período, recebemos centenas de e-mails, mensagens e comentários questionando o silêncio da mídia corporativa e a cumplicidade dos órgãos de controle e fiscalização que deveriam se manifestar, abrir procedimentos e punir os envolvidos.

Os personagens, além de Fux, são Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório de advocacia do tio, Luís Roberto Barroso, o Banco Itaú (ITUB4) e a empresa Rondhevea, dona de um lote com 51.939.753 milhões de ações do Itaú (ITUB4). Os papéis foram periciados e o valor de R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) foi homologado pela justiça. A última personagem dessa história é a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que em setembro de 2020 mandou bloquear o valor nas contas do banco e foi acusada, pelo sobrinho de Barroso de ser ‘parcial’, por ter cumprido exatamente o que determina o Novo Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

De acordo com o sobrinho de Barroso, a juíza deveria ter ‘avisado o banco’ sobre o bloqueio.

O ministro Luiz Fux deveria ter sido convocado por uma comissão do Senado para esclarecer onde ele encontrou amparo para desrespeitar a Constituição e toda a jurisprudência do Supremo, para colocar em risco a segurança jurídica e favorecer o Itaú neste processo.

O ministro recebeu a reclamação disciplinar apresentada pelo sobrinho de Barroso contra a magistrada e cassou a ordem de bloqueio emitida por ela contra o banco em setembro de 2020, o que vai contra os limites impostos pela Constituição ao CNJ:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Rafael Barroso deveria estar prestando explicações à OAB, pelo fato de usar e abusar de recursos meramente protelatórios a favor do Itaú, obstruindo a justiça e fazendo lobby puro e simples.

O Banco Itaú era para estar passando por uma auditoria da Receita Federal, e até mesmo uma intervenção por sucessivos calotes que aplica em entes públicos, empresas e pessoas físicas em todo o país. O banco abusa de recursos, desrespeita o judiciário e o sistema financeiro e ainda patrocina, através de advogados como o sobrinho de Barroso, a insegurança e instabilidade jurídica no Brasil.

E deveria ainda ser condenado a pagar mais uma multa à empresa Rondhevea, que desde 2002 tenta receber os valores referentes ao lote de ações comprados ainda na década de 70. E a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que rege o mercado financeiro, deveria suspender o Itaú por conta do calote aplicado em um acionista que agiu de boa fé ao comprar papéis do banco acreditando estar fazendo negócio com uma instituição séria.

Isso tudo deveria acontecer, se o Brasil fosse um país sério e não uma republiqueta de bananas, onde todos escapam impunes.

Leia a reportagem completa em PainelPolítico