Atenção Filiados ao Prazo do Edital de Convocação 01.2021 e evite prejuízo em suas demandas jurídicas junto ao SINDSEF

ATENÇÃO FILIADOS AO PRAZO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01.2021

EVITE PREJUIZO EM SUAS DEMANDAS JURÍDICAS JUNTO AO SINDSEF

O SINDSEF/RO, através do Edital de Convocação 01/2021 e seu anexo com a relação de filiados, CONCLAMA que compareçam, ou seus familiares, no Setor de Atendimento do Sindsef, podendo ser nas Coordenações Regionais ou na Sede Administrativa de Porto Velho, em até 30 (trinta) dias a partir da presente data, para prestarem informações cadastrais. Os filiados residentes em outro estado, deverá fazer contato com o Setor do Centro de Processamento de Dados da entidade – CPD, através do telefone (69) 3218-0400. O procedimento se faz necessário devido ao risco de sofrerem prejuízos na representação jurídica prestada pela entidade.

Confira abaixo o EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01.2021 e a RELAÇÃO DOS FILIADOS CONVOCADOS:

RELAÇÃO DE FILIADOS CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

Nº NOME ÓRGÃO CIDADE UF 1 Abadia Aparecida Faustino Ex-Território de Rondônia Espigão d´Oeste RO 2 Abigail Rocha Martins FUNASA Ariquemes RO 3 Adão Fermino de Morais Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 4 Adelaide Ferreira de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 5 Albemar Ramos Falcão SUFRAMA Porto Velho RO 6 Albetiza Mota Rodrigues Ministério da Saúde Porto Velho RO 7 Alcidio Raimundo do Nacimento Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 8 Aldenira Angela Pacola Batista Ex-Território de Rondônia Vilhena RO 9 Alessandro Augusto Rodrigues SUFRAMA Guajará-Mirim RO 10 Alonso Ramos de Brito Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 11 Aluísio de Castro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 12 Ana Andrelina Gomes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 13 Ana de Jesus Fabiano MEC Porto Velho RO 14 Ana Katia dos Santos Melo Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 15 Ana Lúcia Dourado Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 16 Ana Maria Silva Cruz Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 17 Ana Rita Azevedo Maia Ministério da Saúde Ariquemes RO 18 Ana Rita Lobato Ramos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 19 Ana Ruth dos Santos Batista MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 20 Anair Peres de Oliveira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 21 Anastácio Leite Ribeiro FUNASA Porto Velho RO 22 André de Oliveira Silva INSS Ouro Preto do Oeste RO 23 Angela Maria de Souza Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 24 Angela Pinto de Carvalho Ministério da Saúde Porto Velho RO 25 Angelo Almerio de Melo Baleeiro DNIT Porto Velho RO 26 Anisio Pereira Pinto MAPA Porto Velho RO 27 Anisio Pereira Pinto (Pensionista) Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 28 Anselmo Pereira Mendes Ministério da Saúde Presidente Médici RO 29 Antônia Barbosa da Rocha Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 30 Antônia Lucineyde Leite Augusto FUNASA Porto Velho RO 31 Antônia Pedrosa de Andrade Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 32 Antônia Silva das Virgens Ex-Território de Rondônia Presidente Médici RO 33 Antônio Alves Galvão Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 34 Antônio Bakoviski Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 35 Antonio Barbosa Ribeiro Ex-Território de Rondônia Alta Floresta d´Oeste RO 36 Antônio Carlos da Silva Ministério da Saúde Alvorada d´Oeste RO 37 Antônio Carlos de Araujo Ministério da Saúde Ouro Preto do Oeste RO 38 Antônio Carlos Vasconcelos Ministério da Saúde Cacoal RO 39 Antônio José de Ribamar Monteiro FUNASA Porto Velho RO 40 Antonio Marcos Teixeira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 41 Antonio Mario Bastos da Costa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 42 Antônio Ornelas Chaves Ministério do Exército Porto Velho RO 43 Antônio Pessoa de Moura Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 44 Antônio Pessoa de Moura Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 45 Aparecida Rabelo da Silva Rocha Ex-Território de Rondônia Presidente Médici RO 46 ARLETE MARIA LEITE FRANCO Ex-Território de Rondônia Monte Negro RO 47 Aronilson de Freitas Gonçalves Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 48 Arthemis de Castro Alves Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 49 Assis Anhes Gomes IBAMA Ji-Paraná RO 50 Assulivan Nunes da Silva Lopes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 51 Astrid Melo da Silva Maia UNIR Porto Velho RO 52 Audemi Sebastião Silva dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 53 Aurea Batista Campos FUNASA Porto Velho RO 54 Aurea Estela Dias de Carvalho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 55 Auri Lima de Farias FUNASA Costa Marques RO 56 Bernadete Basilio da Silva Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 57 Bonifácia Olgarina de Oliveira Santos Ministério da Saúde Porto Velho RO 58 Braulio Vital Lopes Ministério da Saúde Ariquemes RO 59 Cacildo Viana da Silva MAPA Ouro Preto do Oeste RO 60 Carlos Alberto de Jesus Monteiro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 61 Carlos Augusto Malty UNIR Porto Velho RO 62 Carlos Choré FUNASA Guajará-Mirim RO 63 Carlos de Jesus Ferreira de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 64 Carlos Duarte Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 65 Carlos José Menezes de Sá Barreto Ministério da Saúde Porto Velho RO 66 Carlos Pessoa de Oliveira Ministério da Saúde Porto Velho RO 67 Carmelino Castro do Nascimento Ministério do Exército Porto Velho RO 68 Carmem Maria da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 69 Carmem Pereira Lopes Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 70 Cássia Melo de Souza Ministério da Saúde Porto Velho RO 71 Célia Maria Bezerra da Silva FUNASA Porto Velho RO 72 Celna Lúcia de Fátima Lobato S.da silva Ministério da Saúde Porto Velho RO 73 Cicero José Ferreira Ex-Território de Rondônia Buritis MG 74 Cilas Diniz da Cruz Ministério da Saúde Porto Velho RO 75 Clarice Bispo de Oliveira Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 76 Claudete Coêlho da Silva IBAMA Porto Velho RO 77 Cláudionor Ferreira Xavier Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 78 Claudite Maria Ferreira Ribas IBAMA Porto Velho RO 79 Clayton Romano da Silva INCRA Porto Velho RO 80 Cleide Maria Mazarello Fonseca Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 81 Cleonice Alves Lopes INCRA Porto Velho RO 82 Cleonice Bispo Vieira Ex-Território de Rondônia Pimenta Bueno RO 83 Clessi Correia Almeida Braga Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 84 Cleusa Maria dos Santos Rabelo Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 85 Cleverson da Silva Santana Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 86 Clidoval Barbosa Pereira Filho Ministério da Saúde Porto Velho RO 87 Clovis Alberto Pompeu Teixeira FUNASA Porto Velho RO 88 Conceição Eugenia de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 89 Corbeliano Nogueira da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 90 Cornélia Batista da Silva Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 91 Dacilio Ramos Ex-Território de Rondônia Pimenta Bueno RO 92 Darcy Luciano dos Santos Costa Ministério da Saúde Porto Velho RO 93 Dejaci Maria Silva Rosa Ex-Território de Rondônia Rolim de Moura RO 94 Del Vecchio José Reinoso de Almeida Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 95 Denoir Machado de Lima Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 96 Dercilia Ferreira da Silva Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 97 Dermeval Lima da Silva INCRA Porto Velho RO 98 Deuzuita Carmo Lopes Ministério da Saúde Porto Velho RO 99 Dionizio Ferreira Soares Ministério do Exército Porto Velho RO 100 Dirce Salvador Meyer Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 101 Diva Bezerra Batista Ex-Território de Rondônia Vilhena RO 102 Domingos Alves Tenório INCRA Machadinho d´Oeste RO 103 Dorothéa Machado Bottelho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 104 Dozulina Abati Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 105 Dulce dos Santos Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 106 Edilane Saraiva de Souza Brandão UNIR Guajará-Mirim RO 107 Edilma Leite Rodrigues Ferreira Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 108 Edimar Faleh de Souza FUNAI Guajará-Mirim RO 109 Edina Aparecida Mistrelo Ex-Território de Rondônia Sarandi PR 110 Edith Neves de Oliveira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 111 Edmar Brandão de Souza MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 112 Edmilson Martins de Morais Ministério da Saúde Costa Marques RO 113 Edmilson Xavier de Lima Ministério da Saúde Machadinho d´Oeste RO 114 Edna Carioca Toro Vidal Ex-Território de Rondônia Ouro Preto do Oeste RO 115 Ednilce Uchoa de Miranda Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 116 Eduardo Pereira da Silva Ministério da Saúde Ji-Paraná RO 117 Egidio Jorge de Oliveira Pinheiro FUNASA Porto Velho RO 118 Elenilson Alves da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 119 Eliana Chagas dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 120 Eliana da Silva Souza FUNASA Porto Velho RO 121 Eliene Alves Mendonça Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 122 Eliete Rocha de Quadros Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 123 Elika Gonçalves Silva DPF Porto Velho RO 124 Elioneide da Silva Santos N. de Melo Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 125 Elisaldo Henrique Uchoa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 126 Elite Feitoza Brasil do Carmo Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 127 Eliude Moraes da Silva SUFRAMA Guajará-Mirim RO 128 Elizabeth Barretos de Alexandre Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 129 Elizabeth Ferreira de Carvalho Oliveira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 130 Elizandra Cavalcante Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 131 Eloir Machado Pacífico Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 132 Elza Rodrigues de Souza Ex-Território de Rondônia Chupinguaia RO 133 Ercilia de Lima Brito FUNAI Guajará-Mirim RO 134 Erecilda Pereira da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 135 Ermelinda Lima de Oliveira INCRA Porto Velho RO 136 Erondina da Silva Tavares Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 137 Esmeralda Bispo Bezerra FUNASA Alto Paraíso PR 138 Esmeralda Viana Piancó Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 139 ESTEVAL DA SILVA MONTEIRO FUNASA Ouro Preto do Oeste RO 140 Eucilene Araújo dos Santos Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 141 Eurides Ferreira de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 142 Eva Maria Ferreira Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 143 Eva Tânia Batista de Morais Ferreira Ex-Território de Rondônia Colorado do Oeste RO 144 Everaldo da Silva Ministério da Saúde Rolim de Moura RO 145 Fabiano fagundo Serafim Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 146 Fabrício Alves da Cruz ICMBIO – CHICO MENDES Porto Velho RO 147 Fátima Alves Tavares de Souza Ex-Território de Rondônia Alvorada d´Oeste RO 148 Felipe Sobreira Cunha Ministério da Saúde Porto Velho RO 149 Felisberto Gonçalves Oliveira Ministério da Saúde Costa Marques RO 150 Fernando Antônio de Assis Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 151 Fernando Rodrigues da Costa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 152 Florência Augusta Zonoece DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INAT. E PENS. Vilhena RO 153 Floriano Silva Nobre Ministério da Saúde Machadinho d´Oeste RO 154 Floriano Vieira dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 155 Franciomar dos Santos Rocha Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 156 Francisca Coimbra da Silva UNIR Porto Velho RO 157 Francisca das Chagas Alves da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 158 Francisca Ivanis Lima de Sousa Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 159 Francisca Leonina Sampaio Costa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 160 Francisca Lucia dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 161 Francisca Ludma Franco Assunção Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 162 Francisca Mariana Maciel Santos IBAMA Porto Velho RO 163 Francisca Santos da Silva Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 164 Francisco Chagas Barros Ministério da Saúde Buritis RO 165 Francisco Chagas Cunha INCRA Porto Velho RO 166 Francisco Costa de Oliveira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 167 Francisco de Assis Gonçalves da Silva Ministério da Saúde Guajará-Mirim RO 168 Francisco de Assis Moreira de Abreu Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 169 Francisco do Nascimento Ministério da Saúde Guajará-Mirim RO 170 Francisco Gomes da Silva FUNAI Porto Velho RO 171 Francisco Jorge Corbim Calva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 172 Francisco Macedo da Silva Ministério da Saúde Ariquemes RO 173 Francisco Marinho da Silva Ministério da Saúde Candeias do Jamari RO 174 Francisco Nonato da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 175 Francisco Silva Ministério da Saúde Machadinho d´Oeste RO 176 Francisco Vieira de Moura Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 177 Gabriel da Costa Moura Ministério da Saúde Porto Velho RO 178 Geny Daher Sobrinha SUFRAMA Guajará-Mirim RO 179 Geraldo Silva da Cruz Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 180 Gercinda Horta Pereira INSS Balneário Camboriú SC 181 Germinia Maria Boeig FUNASA Pérola PR 182 Gilberto Antônio Ramos da Costa Ministério da Saúde Machadinho d´Oeste RO 183 Givaldo Daniel de Souza Ex-Território de Rondônia Alta Floresta RO 184 Hélio Franco INSS Ji-Paraná RO 185 Heloísa Novaes de Oliveira Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 186 Herbert Santana de Castro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 187 Hilda Araújo Lima Ribeiro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 188 Hilda Araujo Lima Ribeiro(Pensionista) Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 189 Hilza Duarte dos Santos Barros FUNASA Porto Velho RO 190 Honorato Brito da Costa Ministério da Saúde Porto Velho RO 191 Humberto da Silva Brito Filho Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 192 Idelvair Bueno Rodrigues INCRA Porto Velho RO 193 Idileuda Ribeiro Pimenta Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 194 Ilce Santos Amaral Mota Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 195 Ildeci dos Santos Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 196 Ilizabete Almeida Teixeira IBAMA Ji-Paraná RO 197 Inácio Farias da Silva Ministério do Exército Porto Velho RO 198 Inês Margarete Balthazar Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 199 Iracema da Silva Melo Ministério da Saúde Porto Velho RO 200 Iracilda Klos Borges Ex-Território de Rondônia Pimenta Bueno RO 201 Irene Costa de Lima Ex-Território de Rondônia Vilhena RO 202 Irene Santos de Menezes Albuquerque Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 203 Isabel Cristina Pivetta de Lima Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 204 Ivonêse Rodrigues da Silva Ministério da Saúde Porto Velho RO 205 Ivonete Santos Mendes MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 206 Ivonilde dos Santos Gurjão Ex-Território de Rondônia Macapá AP 207 Izael de Jesus Lira MAPA Ariquemes RO 208 Izaul Penha Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 209 Jacinto Rapo Chaves Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 210 Jacira Munhus Chaves Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 211 Jailson Sena Barros INCRA Urupá RO 212 Jaime Bezerra da Silva Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 213 Jaime de Castro Félix SUFRAMA Guajará-Mirim RO 214 Joana DArc Nunes Magalhães Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 215 João Alves Ferreira Neto Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 216 João Batista Nunes INCRA Porto Velho RO 217 João Carlos Zeferino dos Reis Ministério da Saúde Cacoal RO 218 João de Souza Sobrinho MAPA Porto Velho RO 219 João Jordão de Sá Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 220 Joao Jose de Matos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 221 João Rodrigues dos Passos UNIR Porto Velho RO 222 João Soares Filho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 223 Joel Brabo Lopes Ministério da Saúde Ariquemes RO 224 Joice Terezinha Furtado Machado Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 225 Jordalia Felipe Ferreira Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 226 Jorge Luiz Pinto Pimentel Ministério da Saúde Guajará-Mirim RO 227 Jorge Werley Alves Ferreira INCRA Porto Velho RO 228 Josafa de Oliveira Auzier Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 229 José Augusto Filho Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 230 Jose Bispo Rodrigues Sobrinho Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 231 Jose Carlos Pereira de Souza Ex-Território de Rondônia Rolim de Moura RO 232 José Carvalho da Silva Ministério da Saúde Porto Velho RO 233 José Corinto Fernandes de Andrade CONAB Porto Velho RO 234 José de Souza Ministério da Saúde Urupá RO 235 José de Souza Azevedo Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 236 José Donizete Garcia Ministério da Saúde Cacoal RO 237 José Feliciano Pessoa FUNASA Porto Velho RO 238 José Francisco Moreira Ministério da Saúde Montenegro RO 239 José Francisco Pereira Ministério da Saúde Porto Velho RO 240 José Maria de Carvalho SUFRAMA Vilhena RO 241 José Maria Silva Nobre Ministério da Saúde Porto Velho RO 242 José Nilson Soares IBAMA Porto Velho RO 243 Jose Nilton Dias dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 244 José Plácido de Magalhães INCRA Guajará-Mirim RO 245 José Renne Palheta Macedo INCRA Guajará-Mirim RO 246 José Rodrigues Santana Ministério da Saúde Cacoal RO 247 José Santos da Silva Filho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 248 José Soares Ferreira Neto INCRA Ouro Preto do Oeste RO 249 José Willen Almeida Lobato Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 250 Josineide de Oliveira Flores Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 251 Josué Ferreira Sousa FUNASA Porto Velho RO 252 Jovânio Alves da Nóbrega Ministério da Saúde Vilhena RO 253 Júlia Moraes dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 254 Julieta dos Anjos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 255 Justino Luiz da Silva Filho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 256 Lael Antunes de Souza INSS Porto Velho RO 257 Laiz Bispo de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 258 Laura Soares de Oliveira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 259 Léa Maria Chagas da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 260 Leida Maria Soares Guedes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 261 Leonidas Gomes da Silva Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 262 Leonildo Machado FUNASA Ariquemes RO 263 Leurice Alves Monteiro Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 264 Lídia Fernandes Pereira Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 265 Lidiane Vieira Lessa Fernandes CONAB Porto Velho RO 266 Lourenço Antônio Sávio Rebello das Chagas UNIR Porto Velho RO 267 Lourenço Hugo Pinto Bezerra Ministério da Saúde Porto Velho RO 268 Lucia Guarate de Queiroz Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 269 Luciene Rodrigues das Neves Pelutti FUNASA Urupá RO 270 Luciete Coelho de Mendonça Dias Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 271 Lucilene da Silva Andrade Ministério da Economia Porto Velho RO 272 Lucimar Alves dos Santos Nascimento Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 273 Lucimar Campelo de A. Rodrigues Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 274 Lucineia Fatima Prestes FUNASA Porto Velho RO 275 Lucineide da Silva Camelo FUNASA Guajará-Mirim RO 276 Ludymilla Martins Chagas Ribeiro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 277 Luís Alberto da Silva Nunes de Mello FUNAI Porto Velho RO 278 Luiz Alberto Feitosa de Oliveira Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 279 Luiz Bento Pereira Ministério da Saúde Ouro Preto do Oeste RO 280 Luiz Viana Sampaio Ministério da Saúde Ouro Preto do Oeste RO 281 Luzanira Carvalho da Silva FUNASA Porto Velho RO 282 Luzimar dos Santos Leite Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 283 Madalena Lopes Ferreira Gera Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 284 Maerlio Carvalho Miranda Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 285 Magno Rondon da Silva Edgar Ex-Território de Rondônia Vilhena RO 286 Magnólia Pinheiro Moreira MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 287 Maisa Barbosa Denny Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 288 Mancio Frazão de Almeida FUNASA Porto Velho RO 289 Manoel de Oliveira Costa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 290 Manoel Garcia Matos da Silva Ministério da Saúde Porto Velho RO 291 Manoel Luciano Batista Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 292 Manoel Pinto da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 293 Manoel Rodrigues do Carmo Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 294 Márcia Cristina dos Santos Machado Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 295 Marcia Regina Sampaio Monteiro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 296 Marco Antônio Oliveira Martines ANVISA Guajará-Mirim RO 297 Marco Tulio Miranda Mulin Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 298 Marcos Antônio Dascalakis Dantas Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 299 Marcos Antônio de Sousa Rabelo Ministério da Saúde Porto Velho RO 300 Marcus Fernando Fiori UNIR Vilhena RO 301 Margarida Lobo Bragado de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 302 Maria Albertina Nascimento Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 303 Maria Alvina dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 304 Maria Anita Rodrigues de L. Caculakis IBAMA Porto Velho RO 305 Maria Aparecida de Bastos Lima MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 306 Maria Arlete Boaventura Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 307 Maria Auxiliadora Modesto de Santana Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 308 Maria Auxiliadora Rodrigues de Souza Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 309 Maria Clais Carneiro Ex-Território de Rondônia Presidente Médici RO 310 Maria Cleonice Castro Teixeira Ministério do Exército Porto Velho RO 311 Maria Conceição Chaves Leitão Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 312 Maria Conceição Silva Brasil Ministério da Saúde Guajará-Mirim RO 313 Maria D\Ajuda Félix dos Santos Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 314 Maria da Conceição de Souza Bicho Ex-Território de Rondônia Candeias do Jamari RO 315 Maria da Conceição Freitas Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 316 Maria da Conceição S. de Menezes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 317 Maria da Silva Carvalho FUNASA Guajará-Mirim RO 318 Maria Dalva da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 319 Maria das dores Almeida Bispo Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 320 Maria das Dores dos Santos Lopes UNIR Porto Velho RO 321 Maria das Dores Ferreira Lima UNIR Porto Velho RO 322 Maria das Dores Lemos Morato Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 323 Maria das Dores Pereira Lima ICMBIO – CHICO MENDES Curitiba PR 324 Maria das Graças Alves dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 325 Maria das Graças Pascoal Lima Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 326 Maria das Graças Silva DEP.. DE POL. ROD. FEDERAL Porto Velho RO 327 Maria de Belém Menezes INCRA Presidente Médici RO 328 Maria de Fátima Batista Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 329 Maria de Fátima da Costa Pereira FUNASA Porto Velho RO 330 Maria de Fátima Silva Cruz INSS Jaru RO 331 Maria de Jesus Correia Lopes Ministério do Exército Porto Velho RO 332 Maria de Jesus Zagury Nakai UNIR Boa Vista RR 333 Maria de Lourdes Costa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 334 Maria de Lourdes Costa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 335 Maria de Lourdes Linhares Urtiga Ministério da Saúde Porto Velho RO 336 Maria de Nazare do Nascimento Ministério do Exército Porto Velho RO 337 Maria de Nazaré Gomes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 338 Maria de Nazaré Miguel de Lima MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 339 Maria de Nazaré Rego Ribeiro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 340 Maria de Souza Melo IBAMA Porto Velho RO 341 Maria Dilce Salvaterra Camargo Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 342 Maria do Carmo de Almeida FUNASA Vilhena RO 343 Maria do Carmo dos Santos Ramos FUNASA Porto Velho RO 344 Maria do Socorro Barroso das Neves Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 345 Maria do Socorro Morais C. Broering FUNASA Porto Velho RO 346 Maria Edileuza da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 347 Maria Edite Sales da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 348 Maria Eliana Piedade DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL Salvador BA 349 Maria Elizabete Tavares F. de Miranda Ministério da Saúde Ariquemes RO 350 Maria Ester ribeiro da Silva Arôncio FUNASA Porto Velho RO 351 Maria Fátima Carlos de Queiroz MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 352 Maria Ferreira da Veiga Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 353 Maria Francisca da Silva Pensador MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 354 Maria Gorette Barroso Chaves Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 355 Maria Helena de Araújo Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 356 Maria Helena Medeiros do Nascimento Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 357 Maria Helena Morato Lopes Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 358 Maria Helena Ramos da Silva Ministério do Exército Porto Velho RO 359 Maria Helena Santiago Gomes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 360 Maria Himelda P. Magalhães Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 361 Maria Hozana da Silva Couto Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 362 Maria Iracilda Alves de Almeida Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 363 Maria Jacenta de Souza Sobrinho Ministério do Exército Porto Velho RO 364 Maria Janet Herbet de Oliveira Ministério da Saúde Porto Velho RO 365 Maria Jordão de Sá Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 366 Maria José Cristino da Silva Marreiro Ministério da Saúde Cacoal RO 367 Maria José Ferreira Assis de Lima SUFRAMA Porto Velho RO 368 Maria José Ferreira Gonçalves INCRA Guajará-Mirim RO 369 Maria Júlia Alcântara de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 370 Maria Lenida Ferreira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 371 Maria Lúcia Candeira da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 372 Maria Lúcia da Silva Ex-Território de Rondônia Alta Floresta RO 373 Maria Lúcia de Souza e Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 374 Maria Lúcia Monteiro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 375 Maria Luzinete Lopez Ribeiro Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 376 Maria Madalena Ferreira UNIR Porto Velho RO 377 Maria Marnizia Nonato da Silva UNIR Guajará-Mirim RO 378 Maria Nautilia Nascimento IBAMA Porto Velho RO 379 Maria Nazareth de Albuquerque Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 380 Maria Rita Balieiro Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 381 Maria Rosilene da Costa Lima Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 382 Maria Ruth Zampieri de Aguiar FUNASA Guajará-Mirim RO 383 Maria Silva Mendes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 384 Maria Teresa da Silva Kaneta INSS Porto Velho RO 385 Maria Vilma Rodrigues Ex-Território de Rondônia Vilhena RO 386 Marilene Jerônimo Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 387 Marisa Rosane Barioni Ex-Território de Rondônia Machadinho d´Oeste RO 388 Marizalda de Souza Magalhães INCRA Porto Velho RO 389 Marlede Pereira Maia Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 390 Marlon Almeida Carvalho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 391 Marlon Fritz Marfim Leite AGU Porto Velho RO 392 Marluce Gomes Teske FUNAI Guajará-Mirim RO 393 Marlucia Brito do Nascimento Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 394 Marta Costa Gomes Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 395 Mary de Nazaré Alves Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 396 Maurício Pedroso de Amorim Ministério da Saúde Alto Paraíso RO 397 Mauro Ramos de Farias Ministério da Saúde Vilhena RO 398 Maximiana Avelino de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 399 Miguel Batista da Silva Ministério da Saúde Candeias do Jamari RO 400 Miriam Cordova Santos UNIR Porto Velho RO 401 Moises de Souza Ferreira Ministério do Exército Porto Velho RO 402 Moises Domingues Vasques Ministério da Saúde Guajará-Mirim RO 403 Nazinha Reges Cabral CONAB Porto Velho RO 404 Neide de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 405 Neide Maria Gadelha Santana Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 406 Neide Maria Lopes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 407 Nery José da Silva Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 408 Neudirce Lisboa e Espírito Santo Ex-Território de Rondônia Pimenta Bueno RO 409 Neusa Maria Ferrando Ex-Território de Rondônia Ariquemes RO 410 Ney Carlos Ribeiro Lacerda Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 411 Nilce Inácio Morais Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 412 Nilce Virginia de Oliveira Braga Ministério da Saúde Porto Velho RO 413 Nilda de Souza Coelho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 414 Nilson Peluzo Silva Ministério da Saúde Ariquemes RO 415 Noeli dos Santos FUNASA Candeias do Jamari RO 416 Norberta Fereira Benarrosh IBAMA Porto Velho RO 417 Norma Garcia da Costa Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 418 Odair Nogueira da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 419 Odalea Teixeira dos Santos UNIR Guajará-Mirim RO 420 Oricelia Maria de Oliveira Barroso Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 421 Orlando do José de Souza Ramires Ministério da Saúde Porto Velho RO 422 Orlindo Ferreira da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 423 Osni Ribeiro de Souza FUNAI Vilhena RO 424 Osvaldo Araújo Ministério da Saúde Porto Velho RO 425 Otacílio Mesquita Filho Ex-Território de Rondônia Costa Marques RO 426 Patricia Ferreira Miranda UNIR Rolim de Moura RO 427 Patricio Medeiros de Souza Ministério da Saúde Porto Velho RO 428 Paulo Aparecido Soares da Silva Ministério da Saúde Candeias do Jamari RO 429 Paulo Carrate Filho INCRA Costa Marques RO 430 Paulo Cesar Gastaldo Claro UNIR Ji-Paraná RO 431 Paulo de Jesus Silva Figueira Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 432 Paulo Moraes de Araújo Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 433 Paulo Roberto dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 434 Paulo Roberto Mattoso Dittert IBAMA Ouro Preto do Oeste RO 435 Paulo Vicente Almeida Carvalho IBAMA Porto Velho RO 436 Paulo Vieira do Nascimento Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 437 Pedro Alves da Silva FUNASA Porto Velho RO 438 Pedro Basílio da Silva Ministério da Saúde Ariquemes RO 439 Pedro da Silva Couto Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 440 Pedro Rubim Benarrosh FUNASA Porto Velho RO 441 Quinto Gama da Silva Ministério da Saúde Porto Velho RO 442 Raimunda Angelina Coelho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 443 Raimunda Araújo Botelho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 444 Raimunda Borges de Carvalho Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 445 Raimunda Ferreira da Silva Ex-Território de Rondônia Costa Marques RO 446 Raimunda Leandro de Carvalho Duarte INSS Porto Velho RO 447 Raimunda Miranda Jaques Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 448 Raimunda Nonata de Freitas Barros Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 449 Raimunda Nonato Menezes de Freitas Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 450 Raimunda Peusa da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 451 Raimunda Zulamir Johnson INSS Porto Velho RO 452 Raimundo Edilberto Rabêlo Ex-Território de Rondônia Pimenta Bueno RO 453 Raimundo Ferreira de Miranda Ministério da Saúde Porto Velho RO 454 Raimundo Leal Mendes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 455 Raimundo Lopes Chaves ANVISA Porto Velho RO 456 Raimundo Nonato da Silva IBAMA Porto Velho RO 457 Raimundo Nonato Lira dos Santos Ministério do Exército Porto Velho RO 458 Raimundo Ribeiro de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 459 Raimundo Vieira da Cunha Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 460 Raymunda Carvalho dos Santos Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 461 Regina Célia dos Santos de Lima FUNASA Porto Velho RO 462 Regina Helena Ibiapina da Silva Uchoa MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 463 Regina Maria Braz da Silva FUNASA Porto Velho RO 464 Reinaldo Moschini Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 465 Rita Barbosa de Souza INCRA Porto Velho RO 466 Rita Brito de Lima Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 467 Rita de Cácia Gabriel Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 468 Rivaldo Moronha Mercado Ministério da Saúde Guajará-Mirim RO 469 Roberto Gomes de Menezes Ministério do Exército Porto Velho RO 470 Roberto Toledo Gusmão MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 471 Rochilda Matos Ferreira FUNASA Porto Velho RO 472 Ronneyde Santos Marcelino Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 473 Rosa da Cruz Raimundo de Lima Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 474 Rosa Maria de Araujo Cavalcante FUNASA Porto Velho RO 475 Rosa Maria dos Santos Afonso Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 476 Rosaura Lerineuza de Souza Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 477 Rosilands Socorro Lelo Santiago Ministério da Saúde Porto Velho RO 478 Rosimar Jean Trindade Maia Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 479 Rossecleide de Souza Preste Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 480 Rozivaldo Vieira Marinho Ex-Território de Rondônia Ouro Preto do Oeste RO 481 Rui Brasil do Nascimento Ex-Território de Rondônia Candeias do Jamari RO 482 Russelia Russelakis Oliveira Rodrigues INSS Guajará-Mirim RO 483 Salatiel Alves Carneiro Ministério da Saúde Ji-Paraná RO 484 Salete Amarante Alves Ex-Território de Rondônia Cerejeiras RO 485 Salete de Lima Bernal Ex-Território de Rondônia Vilhena RO 486 Sandra Mara Villa Ribeiro Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 487 Sebastiana Duarte Lopes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 488 Sebastiao Barbosa Lopes INSS Porto Velho RO 489 Sebastião José da Silva MAPA Ouro Preto do Oeste RO 490 Sebastião Rafael do Carmo Ex-Território de Rondônia Ji-Paraná RO 491 Sebastião Rodrigues Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 492 Selma Lilian Feitosa de Menezes Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 493 Severino de Souza Maia Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 494 Siglia Socorro Basque Pereira Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 495 Silvano de Souza FUNASA Porto Velho RO 496 Sônia Maria da Silva Clymaco Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 497 Sonia Maria Martins Wernek de Araujo INSS Porto Velho RO 498 Sonia Maria Ramos de Almeida Ex-Território de Rondônia Cacoal RO 499 Sônia Marques Linhares MAPA Ji-Paraná RO 500 Swami de Lima Cardoso da Silva INSS Porto Velho RO 501 Tânia Maria da Cruz INCRA Porto Velho RO 502 Tânia Regina Nunes de Mello Marques MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 503 Teila Aparecida Piassa Ministério da Saúde Vilhena RO 504 Telma Silva Santos FUNASA Porto Velho RO 505 Tercia Medeiros de Castro Neves MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 506 Tereza Lindalva da Silva Muniz Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 507 Terezinha da Silva Peixoto FUNASA Ji-Paraná RO 508 Terezinha Damasco Costa Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 509 Terezinha de Oliveira Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 510 Terezinha Nardes Carneiro Ex-Território de Rondônia Presidente Médici RO 511 Terezinha Sales Rodrigues MINISTÉRIO DA ECONOMIA Guajará-Mirim RO 512 Terezita Duran de Lima Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 513 Ubaldina Pereira Cintra DNIT Pimenta Bueno RO 514 Valdemides Ana de Lima Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 515 Valdevino José da Silva Ministério do Exército Porto Velho RO 516 Valdir Alves da Rocha Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 517 Valdir Antônio Venturim MAPA Ariquemes RO 518 Valmira Botelho da Silva Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 519 Vandete Campos Borges dos Santos CONAB Porto Velho RO 520 Vandy de Oliveira da Costa Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 521 Vânia de Souza Coelho Ex-Território de Rondônia Buritis MG 522 Vanilce de Souza Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 523 Vera Lúcia Marinho Ex-Território de Rondônia Pimenta Bueno RO 524 Veriana Sanders Arriates Ex-Território de Rondônia Guajará-Mirim RO 525 Vicente de paula Rodrigues Ex-Território de Rondônia Porto Velho RO 526 Vilma Fronza MAPA Ariquemes RO 527 Vilmar da Costa Louzeiro Ministério do Exército Porto Velho RO 528 Viviane Correa Lima AGU Porto Velho RO 529 Walace Alves de Souza Ex-Território de Rondônia Vilhena RO 530 Waldir Carlos Ozga Ministério da Saúde Ariquemes RO 531 Wanda Macedo dos Santos MINISTÉRIO DA ECONOMIA Porto Velho RO 532 William Nunes da Silva Júnior FUNAI Ji-Paraná RO 533 Zezito Alves Viana Ministério do Exército Porto Velho RO

“O DIREITO NÃO SOCORREM AOS QUE DORMEM”

SINDSEF – SINDICATO É PRA LUTAR