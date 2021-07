Atendendo ao convite dos empresários de Cacoal governador Marcos Rocha se reúne com ACIC e CDL “Esta visita só reforça a atenção que o governador possui com as cidades do interior do estado

Atendendo ao convite dos empresários cacoalenses, o governador Marcos Rocha se colocou à disposição da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para uma reunião na tarde de quarta-feira (21) com representantes dos mais diversos setores da economia cacoalense. O encontro aconteceu no auditório da CDL.

“Esta visita só reforça a atenção que o governador possui com as cidades do interior do estado de Rondônia. Cada localidade possui uma necessidade específica e o Poder Executivo tem buscado atender cada uma delas e a agenda pelo interior deixa isso bastante claro”, destacou a presidente da ACIC, Joici Eggert Strey.

Conduzida pelo presidente da CDL, Adeuvaldo Gomes de Brito e Vice Presidente da ACIC Adriano Queiroz, também estiveram presentes na reunião, a deputada federal Jaqueline Cassol, o deputado estadual, Elcirone Deiró, o prefeito Adailton Furia e vice-prefeito Cássio Goes.

Para o vice-presidente da Acic, que contribuiu com a condução dos trabalhos, a reunião, que teve mais de três horas de duração, foi um grande avanço para estreitar a relação entre o Executivo Estadual e os empresários locais. “Foi uma visita produtiva, onde abordamos vários temas importantes para a retomada da economia local bem como melhorias para nossa cidade. O governador se demonstrou solícito e aguardamos com brevidade a devolutiva quanto às solicitações que fizemos”, ressalta Adriano Queiroz.

Entre os assuntos abordados ao longo de três horas e meia de reunião, os principais assuntos abordados foram a retomada dos voos para Cacoal com a aceleração das obras do Aeroporto Capital do Café; a possibilidade de acelerar a vinda dos programas Tchau Poeira e Governo na Cidade em Cacoal, para a revitalização de espaços destinados ao lazer e entretenimento e o asfaltamento e recapeamento de vias urbanas; a pavimentação asfáltica da Rodovia do Café até Espigão do Oeste; a implantação de programas para fomentar e fortalecer o comércio rondoniense;

Também entraram na pauta a solicitação de investimentos para fortalecer o setor do Turismo, diante das potencialidades do município; a possibilidade de tornar o município responsável pela pronto atendimento no município, incluindo um convênio para finalizar o Hospital Municipal de Cacoal. As obras dessa unidade hospitalar, no Bairro Greenvile, estão paradas.

O governador assegurou que as propostas recebidas serão analisadas pela equipe de Governo. “Não temos o interesse de dificultar nada que seja de interesse da população. Vamos encontrar uma saída jurídica, técnica e inteligente. É possível fazer uma administração limpa e correta. Nosso Estado estava sem dinheiro para investimento no início de 2019, mas demos a volta por cima fizemos de tudo para não entrar no caos e alcançamos o inédito “Triplo A” em capacidade de pagamento, sendo a nota máxima em solidez fiscal e 100% de transparência. Precisamos fazer de tudo pelo nosso Estado, e as dificuldades que temos, vamos superar juntos”, destacou o governador durante o encontro com os empresários cacoalenses.

Por Giliane Perin