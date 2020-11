Atendimento do Sindsef começa a se adaptar ao novo sistema de protocolo digital em prol de seus filiados

Para continuar atendendo com excelência a seus filiados, o Sindsef/RO tem acompanhado as mudanças que vêm ocorrendo em diversos órgãos da Administração Pública Federal,

Entre os atendimentos oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO está o de atuar em prol de seus filiados em demandas administrativas. Centenas de documentos e requerimentos de filiados oriundos das 20 Coordenações Regionais são recebidos diariamente pelo sindicato e protocolados nos órgãos responsáveis em Porto Velho, por meio da Secretaria de Capital e Interior.

Esse apoio tem sido por muitos anos, de fundamental importância aos servidores, que por muitas situações não precisaram se deslocar de municípios até a capital apenas para fazer a entrega de documentos para processos administrativos.

Para continuar atendendo com excelência a seus filiados, o Sindsef/RO tem acompanhado as mudanças que vêm ocorrendo em diversos órgãos da Administração Pública Federal, com a implantação do novo sistema chamado Protocolo Digital.

A diretora da Secretaria de Capital e Interior, Anilce Pinheiro, tem atuado junto aos funcionários das Coordenações Regionais e da Sede Administrativa do sindicato com orientações sobre a ferramenta. Uma apostila explicando passo a passo as funcionalidades do novo sistema foi disponibilizada e um treinamento por videoconferência também está previsto para acontecer em breve, com objetivo de esclarecer dúvidas sobre a ferramenta.

O QUE MUDA COM O PROTOCOLO DIGITAL?

Recebimento de documentos referentes aos processos de transposição, antes enviados por e-mail à Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima – CEEXT passam a ser substituídos pelo Protocolo Digital.

Documentos antes protocolados fisicamente na Divisão de Pessoal do Ex-Território Federal de Rondônia – DIGEP (antiga SAMP) passam a ser realizados por meio do Protocolo Digital, a exemplo de:

Solicitação para Abono de Permanência;

Solicitação para Requerimento de Reconhecimento de Saberes e Competências dos Professores (RSC);

Entrega de Declaração de Concordância/transposição;

Alteração de e-mail;

Desbloqueio de Senha;

Cadastramento de e-mail;

Alteração de conta bancária;

Declaração de dependente;

Auxílio-funeral;

Auxílio Transporte;

Auxilio Saúde;

Alteração de férias;

Alteração de Plano de Saúde;

E quaisquer outras solicitações não especificadas.

OBSERVAÇÃO: Com exceção de solicitação de Aposentadoria que permanece presencial, com hora marcada.

Os atendimentos deverão ser previamente agendados pelo telefone: (69) 3217-5612, no horário das 08h às 11h30min. e das 14h às 16h30min.

Via assessoria/Sindsef-RO