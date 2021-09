Atleta do Talentos do Futuro participa do Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica em Aracaju

Com muita esperança de trazer a medalha de ouro, a atleta Maria Eduarda Tavares (Duda) viajou na tarde de segunda-feira (13) para Aracaju, em Sergipe, onde participa do Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica.

Atleta do programa Talentos do Futuro, coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), Duda, de 19 anos, conta com todo apoio da Prefeitura de Porto Velho.

“Estou muito confiante. Graças a Deus eu treinei bastante para isso, para fazer o meu melhor lá dentro. Foi uma preparação muito boa. Minha técnica é uma pessoa renomada aqui em Rondônia, eu confio muito no trabalho dela e no meu trabalho também”, disse a atleta que, por oito anos, conquistou muitos troféus e medalhas na Ginástica Rítmica mas, agora, pela primeira vez, vai competir pela Ginástica Aeróbica.

Ivonete Gomes, secretária da SemesChefe da delegação, a secretária Ivonete Gomes (Semes) disse ser uma honra acompanhar Duda nessa competição nacional, também na condição de presidente do Clube Talentos do Futuro, programa criado em 2017 pelo prefeito Hildon Chaves e que se tornou clube federado. “A Prefeitura, por meio do seu próprio clube, está levando a Maria Eduarda, com todas as despesas custeadas pelo município. Ela tem muita chance de medalha e a gente está trabalhando para a Maria Eduarda estar na Seleção Brasileira em 2023”, declarou.

NÍVEL DA COMPETIÇÃO

Francimeire Lavareda, técnica da Duda, explica que a atleta vai competir na Ginástica Aeróbica nível 5, que é o maior nível do Torneio Nacional. “Dependendo do seu desempenho, Duda sobe para o Campeonato Brasileiro, que é o maior da categoria, com grande chance de ser convocada para a Seleção Brasileira”, acrescentou Francimeire.

Mãe da atleta, Estefânia Cássia também está confiante. Disse que o objetivo a cada viagem é sempre trazer o melhor para o estado e para o município. “E agora com todo apoio que estamos tendo da Prefeitura, eu tenho certeza que nós vamos bombar, trazer medalhas, se Deus quiser”, comentou.

Francimeire Lavareda, técnica da DudaDuda é a única atleta na competição representando a Prefeitura de Porto Velho. Nessa delegação, além da atleta, participam a técnica Francimeire Lavareda, a auxiliar técnica Estefânia Cássia, que é a mãe da Duda, e a secretária Ivonete Gomes, como chefe da delegação.

COMPETIÇÕES

Como capital brasileira da ginástica, Aracaju terá disputas tanto pelo Torneio quanto pelo Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica, Aeróbica, Artística e Trampolim.

Via SECOM