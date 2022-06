Atletas de futebol do Talentos do Futuro participam de peneira no Fluminense

Dois atletas do programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, da Prefeitura de Porto Velho, viajaram no último domingo (19) para participarem de avaliação e seletiva de futebol, na categoria de base do clube Fluminense, no Rio de Janeiro. A avaliação dos atletas acontece no período de 20 a 24 de junho, no centro de formação do clube, em Xerém.

Samuel Júlio Barros, de 11 anos, e Murilo Rafael de Souza Coutinho, de 12 anos, estão matriculados na modalidade de futebol de campo, do programa Talentos do Futuro, coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes).

Os atletas foram convidados ao Centro de Formação Técnica do Clube, pelo observador técnico do Fluminense, durante a realização da Copa Esperança, no mês de abril deste ano, em Espigão do Oeste, ocasião que representavam a Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube, de Porto Velho.

A secretária da Esporte de Porto Velho, Ivonete Gomes, explica que a peneira de futebol é uma avaliação feita pelos grandes clubes com o objetivo de descobrir novos talentos para integrar as suas categorias de base. “Mas para participar é preciso ter disciplina, bom rendimento escolar e, claro, potencial”, acrescentou.

Ivonete Gomes também destacou que o apoio ao esporte sempre foi prioridade da atual gestão. “Nós incentivamos a participação dos atletas em competições dentro e fora do Estado e estamos na torcida para que os meninos do Talentos do Futuro sejam selecionados pelo Fluminense”. A Prefeitura está apoiando os atletas com passagens aéreas.

TALENTOS DO FUTURO

Idealizado pela atual gestão, o programa, coordenado pela Semes, funciona em cinco polos, sendo três na zona Leste, um na região norte e outro no setor Sul da cidade.

As atividades esportivas são realizadas nas quadras do Poliesportivo Sérgio Siqueira Carvalho, bairro Esperança da Comunidade, Três Marias, na piscina olímpica Vinícius Danin (zona Leste), na quadra do Poliesportivo João Lima de Souza, bairro Nacional (zona Norte) e no ginásio Eduardo Lima e Silva, Dudu, na região Sul de Porto Velho.

Durante as aulas, que acontecem pela manhã e à tarde, crianças e adolescentes, acompanhados de professores de educação física, praticam as modalidades de futsal, ginástica rítmica, basquete, vôlei, handebol, natação, judô, xadrez, ballet, taekwondo, futebol de campo (campo do 13) e capoeira.

