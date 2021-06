Atlético-GO bate São Paulo e se mantém 100% no Brasileiro

O Atlético-GO manteve o bom momento na temporada e venceu o São Paulo por 2 a 0, na abertura da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Éder e João Paulo marcaram os gols da partida. O Dragão saiu de campo como líder provisório da competição.

CADA VITÓRIA NOSSA VAI TER QUE ECOAR NESSE BRASIL INTEIRO! 💯🇹🇹🔥⚽ Dragão domina o São Paulo no Bairro de Campinas e vence por 2 a 0. Éder e João Paulo marcaram os gols! PRA CIMA! #Dragão pic.twitter.com/YayFpvClgs — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 5, 2021

O São Paulo entrou em campo sem cinco titulares e sentiu as ausências diante de um adversário que sofreu apenas um revés em 25 partidas nesta temporada. No primeiro tempo, o Dragão se afirmou e abriu o placar aos 22 minutos.

Natanael cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Éder apareceu livre, e nem precisou pular, para cabecear para o gol e marcar.

O São Paulo levou perigo por duas vezes em chutes de longe, de Luciano e Rodrigo Nestor, ambos defendidos pelo goleiro Fernando Miguel.

Na segunda etapa, mesmo precisando do gol, o Tricolor sofreu com o adversário, que quase marcou com Zé Roberto, mas ampliou com João Paulo aos 31. Depois de o goleiro Tiago Volpi acionar Galeano pela direita, ele se manteve fora da meta para receber a bola de volta, mas o companheiro chutou em cima de João Paulo, que só teve o trabalho de encobrir o goleiro fora de posição.

O São Paulo ainda teve um pênalti em Luciano marcado no campo e anulado pelo VAR (árbitro de vídeo).

Com o resultado, o Dragão alcançou seis pontos em seis disputados, enquanto o Tricolor tem apenas um em duas rodadas. Antes de irem a campo pela terceira rodada do Brasileirão, os dois times decidem o futuro na Copa do Brasil no meio da semana. Na terça (8), o São Paulo recebe o 4 de Julho, do Piauí, após ser derrotado por 3 a 2 no jogo de ida. No dia seguinte, é a vez de o Atlético ser o anfitrião diante do Corinthians, após triunfo por 2 a 0 na primeira partida.