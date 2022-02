Atlético vence Athletic com pênalti polêmico e vira líder no Mineiro

Um gol de pênalti nos acréscimos da etapa final, muito contestado pelo Athletic, decretou a vitória por 1 a 0 do Atlético-MG no jogo que abriu a sétima rodada do Campeonato Mineiro. A partida desta terça-feira (15), no Mineirão, em Belo Horizonte, foi a última do Galo antes de decidir a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, às 16h (horário de Brasília) deste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! NO MINEIRÃO, O ATLÉTICO VENCE O ATHLETIC POR 1 A 0 E SOMA MAIS TRÊS PONTOS NO CAMPEONATO MINEIRO! ⚽️ Hulk marcou para o Alvinegro.#VamoGalo #CAMxATH 🏴🏳️ pic.twitter.com/MkfOsAXtT7 — Atlético 😷 (@Atletico) February 16, 2022



O Atlético foi a 16 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Estadual, um ponto a frente do rival Cruzeiro, que recebe o Uberlândia na quinta-feira (17), às 20h, no Independência, também em Belo Horizonte. O Athletic permanece com 13 pontos, na terceira posição, mas pode ser ultrapassado por Caldense e América-MG, que encaram Villa Nova e Patrocinense, respectivamente, nesta quarta-feira (16).

Pensando no duelo contra o Flamengo, o técnico Turco Mohammed mandou o Galo a campo com um time misto. No primeiro tempo, a equipe da casa foi dominante, mas não acertou a pontaria. O meia Calebe, nos acréscimos, mandou a bola no travessão, de cabeça. Principal referência ofensiva do Athletic, o experiente atacante Ricardo Oliveira, ex-jogador do próprio Atlético, teve pouca chance de finalizar.

Na etapa final, as entradas do meia Nacho Fernández e dos atacantes Ademir, Jefferson Savarino e Hulk deram volume aos anfitriões. Os visitantes seguravam a pressão atleticana de todas as formas, mas um pênalti marcado aos 46 minutos, do zagueiro Sidimar em uma disputa de bola com Ademir, foi fatal. Em meio a muita reclamação do Athletic, Hulk foi para a cobrança e marcou o gol da vitória do Galo.

O Athletic volta a campo no sábado (19), no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG), contra o Democrata, às 15h. O próximo jogo do Atlético pelo Mineiro será apenas no sábado da outra semana (26), às 16h30, diante do Pouso Alegre, no Manduzão, em Pouso Alegre (MG).