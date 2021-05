Ato Nacional por vacinação contra a Covid-19 reúne milhares de manifestantes em Porto Velho

Milhares de manifestantes participaram do Ato Nacional denominado “Vacina no braço, comida no prato”, organizado pela Central Única dos Trabalhadores e com participação do Sintero, que ocorreu neste sábado (29/05), em Porto Velho.

Dentro de seus carros, os manifestantes aderiram em peso a carreata, que teve início em frente a praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e que transitou pelas principais ruas e avenidas do centro, zona sul e zona leste da cidade.

Durante todo o ato, foi orientado a necessidade do distanciamento social e da adoção de medidas protetivas contra o novo coronavírus, como o uso de álcool e máscaras de proteção.

Manifestantes utilizaram faixas e bandeiras para demonstrar sua insatisfação contra o governo de Jair Bolsonaro, que adotou uma postura negacionista diante da crise sanitária causada pela Covid-19. O pedido do povo pelo impeachment de Bolsonaro tem ganhado força, principalmente após as revelações feitas na CPI instituída pelo Senado, em que foi apontado que há graves indícios de que o atual presidente negligenciou a pandemia, tendo o seu comportamento custado mais de 450 mil vidas.

A pauta do ato incluiu a volta do auxílio emergencial de 600 reais, a não aprovação da PEC 32/2020 (Reforma Administrativa), o fortalecimento do SUS, a suspensão de cortes de verbas na Educação, contra a fome, carestia , falta de renda e por vacinação em massa.

A presidenta do Sintero, Lionilda Simão, reforçou durante a atividade que o posicionamento da entidade permanece firme e que o retorno das aulas presenciais deve acontecer somente após a vacinação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.

“Estamos nas ruas por único propósito: reivindicar nosso direito de viver. Para isso, precisamos de políticas públicas que assegurem renda ao povo, de investimentos em saúde com maior aquisição de vacina e, sobretudo, necessitamos que nossos governantes tenham consciência da letalidade desse vírus. A cada dia que passa, mais famílias choram por entes queridos que partiram em razão de negligência e subestimação do vírus. Não podemos normalizar essa situação, vidas importam sim!”, disse Lionilda Simão.

