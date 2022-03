Ator que se demitiu para lutar em guerra na Ucrânia é morto por russos

O ator, dublador e apresentador de TV ucraniano Pasha Lee foi morto, nesse domingo (6/3), por um bombardeio em Irpen, perto da capital da Ucrânia, Kiev, enquanto defendia seu país natal.

Nascido na Crimeia, o homem de 33 anos havia deixado o emprego no primeiro dia de guerra, antes mesmo da Lei Marcial, e ingressou imediatamente nas Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia.

“Nas últimas 48 horas há uma oportunidade de sentar e tirar uma foto de como estamos sendo bombardeados, e estamos sorrindo porque vamos conseguir. Ucrânia, estamos trabalhando”, escreveu ele na última postagem feita no Instagram.

“O mais alegre e ensolarado”

Lee ficou conhecido depois de estrelar a comédia de 2019 Meeting Of Classmates , o filme de ação esportiva de 2017 The Fight Rules , a comédia de ação de 2016 Selfie Party e a comédia/drama de 2012 Zvychayna Sprava.

Ele também foi apresentador do canal DOM e fez trabalhos de dublagem em filmes como O Rei Leão e O Hobbit, de acordo com um post no Facebook de Sergiy Tomilenko, presidente do Sindicato Nacional de Jornalistas da Ucrânia. Mais recentemente, Lee apareceu no drama de TV Provincial de 2021 .

A chefe da plataforma UATV/DOM, Julia Ostrovsk, disse que Pasha era o “mais alegre e ensolarado” dos apresentadores de TV que trabalhavam no programa.

O post de Tomilenko continuou dizendo: “A Associação Nacional de Jornalistas da Ucrânia expressa sinceras condolências à família e entes queridos de Paul.

