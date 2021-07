Atos Fora Bolsonaro interrompem trânsito em Porto Velho

“A abertura de um inquérito para investigar o presidente por suposto crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin, está fortalecendo os atos. Nenhum outro presidente é acusado de tentar lucrar com s morte da população com esquema de corrupção na compra de imunizastes, só Bolsonaro, disse Ramon Cujui, presidente do Partido dos Trabalhadores na capital.