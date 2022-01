Atriz é internada em estado grave após recusar vacina da covid

A atriz Elizangela, de 67 anos, foi internada na quinta-feira, 20, em estado grave, em um hospital de Guapimirim, na Baixada Fluminense, com sequelas da covid-19. Segundo a assessoria da artista, ela é radicalmente contra a vacina e recusou receber qualquer dose do imunizante.

De acordo com a prefeitura da cidade, a atriz estava passando muito mal quando deu entrada no hospital e foi estabilizada pelos médicos.

Polêmica nas redes sociais

Em 2020, Elizangela manifestou o desejo de não tomar a vacina e chegou a comparar a obrigatoriedade da vacinação a estupro.

Em suas redes sociais, ela publicou imagem de uma seringa com agulha com a frase “penetração forçada sem consentimento é estupro”. Na ocasião, o post causou polêmica e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

A atriz tem uma extensa carreira no teatro, cinema e na TV. Só na Globo, ela participou de mais de 30 novelas, como “Senhora do Destino”, “O Clone”, “Salve Jorge” e “Império” e “Por Amor”.

Sua estreia na emissora foi em 1966 no Clube do Capitão Furacão, programa infantil da Globo Rio comandado por Pietro Mário. Antes disso, tinha trabalhado nas extintas TV Tupi Rio e TV Excelsior do Rio.

Seu último trabalho na televisão foi em 2019, em “A dona do pedaço”, da Rede Globo.

© reprodução/Twitter

CatracaLivre