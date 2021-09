Atuaram na pandemia: Governo diz que começa a pagar na quarta-feira servidores que foram demitidos de hospitais

O Governo informou neste sábado (25) que montou uma força-tarefa para iniciar os pagamentos das verbas rescisórias aos profissionais da Saúde contratados de forma temporária na pandemia do coronavírus, que atuaram, no tratamento de pacientes com a covid-19 e foram demitidos nos últimos dias.

O pagamento está previsto para começar a partir da próxima quarta-feira (29). “O governador Marcos Rocha pediu que déssemos maior celeridade e que pagássemos em tempo recorde esses trabalhadores da Saúde que foram fundamentais, atuando diuturnamente para salvar muitas vidas. A partir do dia 29 iniciaremos o pagamento gradativamente a esses profissionais”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo.

O Estado explica que as demissões ocorreram pela queda nas internações e casos de covid-19. Atualmente, o Estado possui 65 pacientes internados com a doença.

“Vamos atender esses profissionais que com muita honra serviram Rondônia e, que agora se despedem. O Estado vai cumprir com sua obrigação e atendê-los dentro do tempo adequado e em respeito a toda legislação vigente”, explica o superintendente da Segep, Silvio Rodrigues.

