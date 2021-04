UNIR abre edital para Educação no Campo em Rolim de Moura

O curso de Licenciatura em Educação do Campo é ofertado no Campus de Rolim de Moura da UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga o Edital do Processo Seletivo Discente 2020 do curso de Licenciatura em Educação do Campo para ingresso no segundo semestre letivo de 2020, cujas aulas estão previstas para iniciarem em 5 de julho de 2021.

Acesse o edital completo neste link. O edital em Libras pode ser acessado através do link

Sobre o curso

O curso de Licenciatura em Educação do Campo é ofertado no Campus de Rolim de Moura da UNIR. Tem o objetivo geral de formar professores para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, no caráter de Licenciatura Plena em Educação do Campo, em consonância com a realidade socioeconômica e cultural específica dos povos do campo, nas habilitações de Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

É um curso presencial, em turno integral, que funciona em regime de alternância, composto por dois momentos de formação: o Tempo Universidade e o Tempo Comunidade, com atividades concentradas e organizadas em calendário próprio para a integralização curricular, com duração de 4 (quatro) anos.

Devido à pandemia, o curso tem conduzido suas atividades de forma remota. As atividades presenciais serão retomadas tão logo haja condições sanitárias para um retorno seguro, obedecendo à orientação dos Conselhos Superiores da UNIR.

Vagas

São ofertadas 60 vagas, destinadas a:

– jovens e adultos de comunidades do campo;

– professores em exercício nas escolas do campo que não possuam ensino superior;

– professores em exercício nas escolas do campo que já possuam ensino superior;

– profissionais da educação em exercício nas escolas do campo, professores e outros profissionais da educação que atuem nos centros de alternância ou em experiências educacionais alternativas de Educação do Campo.

50% das vagas serão reservadas para alunos que concluíram integralmente o Ensino Médio na rede pública de ensino.

Processo seletivo

Neste ano, devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, o processo seletivo será realizado de forma totalmente remota, por meio da análise de histórico escolar e de uma redação, conforme previsto em Edital.

Inscrições

As inscrições para o Processo Seletivo Discente 2020 – Educação do Campo deverão ser realizada via internet no período de 28 de abril a 21 de maio de 2021, por meio do link: https://sistemas.unir.br/certame-discente-educacao-campo.

Resultado

O resultado preliminar será liberado no dia 10 de junho de 2021. Após julgamento dos recursos, o resultado final será liberado no dia 18 de junho de 2021.

Fonte: UNIR – https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29195.