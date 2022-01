Aumento alarmante de casos de Covid-19 em Rondônia assusta população e gera correria em laboratórios e farmácias

Oportuna a iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa (Ale), deputado Alex Redano (PRB-Ariquemes), que promoveu na manhã de ontem (18) testes de covid-19 aos servidores da Casa de Leis e de trabalhadores terceirizados. As festas de final de ano, viagens a outros estados e municípios e a negligencia de muitas pessoas, que se recusam a vacinar, utilizar máscaras e cumprir as demais regras para se evitar o vírus contribuíram para a elevação de contaminações e óbitos neste início de ano.

O trabalho foi realizado na Ale-RO com observações rigorosas do protocolo de prevenção da pandemia pela equipe do Lacen, na manhã de hoje (19). O resultado do teste será apresentado amanhã (20), mas muitos servidores, que apresentavam sinais visíveis de contaminação pelo covid-19 ou da gripe H3N2 como coriza, tosse, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, fraqueza, febre fizeram exames por conta própria e a contaminação, por covid-19, principalmente, foi constatada em boa parte deles.

O presidente Alex Redano e os demais membros da Mesa Diretora solicitaram os trabalhos do Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen), devido ao elevado número de servidores da Ale-RO apresentar sintomas gripais. Dependendo do resultado que será apresentado na quinta-feira, como as atividades na Casa de Leis, ainda, estão sendo mais nas áreas administrativas e nos gabinetes, devido ao recesso parlamentar, pois as sessões ordinárias serão retomadas somente a partir de fevereiro seria importante, que as atividades fossem suspensas até a reabertura dos trabalhos legislativos de atividades plenárias e das Comissões Permanentes.

O resultado das festividades do Natal e do Ano Novo está sendo refletido agora. A população tem que se convencer que a pandemia continua, além da chegada da gripe H3N2, que também causa óbito, além de outras implicações pulmonares.

O bom exemplo do prefeito Hildon Chaves (PSDB), que está investindo na vacinação, por enquanto o caminho mais curto para se amenizar a situação de contaminação, deve ser seguido pelos demais órgãos públicos, como Executivo e Judiciário, de o Ministério Público (federal e estadual), Tribunal de Contas (federal e estadual), além do comércio, indústria e demais atividades.

Na segunda-feira (17) foram confirmadas 764 contaminações e um óbito em Rondônia, número que subiu no dia seguinte (18), para mais de 1.600 pessoas contaminadas e 4 óbitos. E a preocupação maior é que, com a retomada dos trabalhos 100% nos órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e o retorno de muita gente que, ainda, estão em viagens de férias os números de contaminação e mortes serão mais elevados, principalmente na capital, onde a atividade pública é a maior “indústria” empregatícia.

Contaminação acelerada

O crescente aumento do número de casos de Covid-19 em Rondônia também tem gerado uma correria em laboratórios e farmácias, por pessoas em busca por testagem rápida, devido a contaminação acelerada do vírus, desde no inicio do mês de janeiro de 2022, demonstrando o medo e preocupação da população, por causa do aumento de infectados pela doença no Estado e em todo país.

Prevenção

O uso de máscara e álcool gel, lavas as mãos com água e sabão com constância, evitar aglomerações, se alimentar e dormir bem são atos fundamentais para se evitar, ou amenizar a contaminação do covid-19 ou da gripe H3N2.

Rondoniadinamica