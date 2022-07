Auxílio: caminhoneiros receberão 2 parcelas de R$ 1 mil em 9 de agosto Serão pagas as duas parcelas, do mês de julho e agosto, referentes ao BEm-Caminhoneiro, A previsão é de seis pagamentos até dezembro

O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) confirmou, nesta segunda-feira (25/7), o pagamento da primeira e da segunda parcela do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm-Caminhoneiro), que serão pagas no próximo dia 9 de agosto. Cada uma terá valor de R$ 1 mil, referentes ao 7º e 8º mês do ano.

As informações de cadastro dos profissionais foram repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) do Ministério da Infraestrutura (Minfra) e estão em processamento pela Dataprev.

