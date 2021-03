Auxílio de R$ 250 por quatro meses está ‘quase certo’, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou a apoiadores que está “quase tudo certo” para que o valor da nova rodada do auxílio emergencial seja de R$ 250, com duração de quatro meses. De acordo com o chefe do Executivo, o benefício movimenta a economia local.

“Tive uma reunião ontem à noite de quase três horas aqui… R$250,00 por quatro meses. Alguns reclamam que é muito pouco. Meu Deus do céu, alguém sabe quanto custa para todos vocês?”, questionou.

Bolsonaro, no entanto, disse que o benefício é um auxílio e não uma aposentadoria. Ele também reforçou que o Governo Federal não tem dinheiro em cofre.

A afirmação também foi dada, nesta segunda-feira (1º), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De acordo com o parlamentar, o auxílio será pago apesar da Proposta de Emenda à Constituição que inclui o pagamento, a chamada PEC Emergencial, ainda não ter acordo para ir à votação.

Fonte: CNN Brasil