Avaí Rondônia bate o Porto Velho e se reabilita no Sub-20 Os gols da vitória do Avaí Rondônia foram marcados por Heberty Cauã e Gabriel Vieira

O Avaí Rondônia venceu na tarde desta quinta-feira o Porto Velho por 2 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, em partida que fechou a segunda rodada do Campeonato Rondoniense Sub-20.

Os gols da vitória do Avaí Rondônia foram marcados por Heberty Cauã e Gabriel Vieira.

Com o resultado, o Avaí Rondônia chegou aos três pontos e divide a vice-liderança do grupo A do Estadual Sub-20 juntamente com o Porto Velho.

Na próxima rodada, o Avaí Rondônia recebe no sábado o Brazuca no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o Porto Velho terá pela frente no domingo o Rondoniense também no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER