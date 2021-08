Avaí Rondônia é derrotado pelo Athletico Paranaense e se despede da Copa do Brasil Sub-17 Richard abriu o placar para os rondonienses, mas Juan (três vezes), Islan e Athyrson garantiram a vitória do Furacão

O Avaí Rondônia foi goleado na tarde desta quarta-feira pelo Athletico Paranaense por 5 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e foi eliminado da disputa da Copa do Brasil Sub-17. A partida foi válida pelo jogo único da primeira fase da competição nacional.

O Avaí Rondônia começou surpreendendo e abriu o placar logo aos dois minutos. Richard acertou um belo chute da entrada da área e abriu o placar para o clube rondoniense. Porém, aos seis, após cruzamento Gustavo Ursino cabeceou livre e deixou tudo igual. Aos 36′, Islan recebeu livre dentro da área e finalizou, mas o goleiro David Cidrão espalmou. Na sobram Gustavo Ursino finalizou por cima do gol. Aos 46′, Athyrson aproveitou para fazer o segundo do Furacão.

Em vantagem no placar, o Athletico Paranaense se soltou na partida. Logo a um minuto, Felipe Chiqueti cabeceou a bola no travessão. Aos 11′, Gustavo Ursino arriscou de fora da área, mas o goleiro David Cidrão defendeu em dois tempos. Aos 16′, Juan foi até a linha de fundo e chutou cruzado, o goleiro David Cidrão espalmou com o pé. Na sobra, Higor tentou sair jogando, mas Juan acertou um belo chute e anotou o terceiro do clube paranaense. Aos 23′, Juan recebeu lançamento e tocou na saída do goleiro para fazer o quarto. Já, aos 37′, Juan fechou a goleada do Athletico Paranaense.

Com o resultado, o Avaí Rondônia está fora da competição nacional. Já o Athletico Paranaense terá pela frente o CRB-AL, que eliminou o Santos-AP na última terça-feira.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER