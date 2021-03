Avião com Airton Gurgacz e assessor do senador Acir faz pouso forçado-VÍDEO

O ex-deputado estadual Airton Gurgacz, irmão do senador Acir Gurgacz (PDT) e um assessor parlamentar do senador, estavam no avião que fez um pouso forçado no aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná (RO), na tarde desta segunda-feira (22), conforme reportagem do jornalista Marcos Neri, que é da Rede TV e Rádio Alvorada, emissoras do grupo Gurgacz de Comunicação.

A aeronave teria apresentado problemas no trem de pouso e foi preciso gastar combustível, sobrevoando o aeroporto, para realizar o pouso. As informações são de que todos passam bem, apesar do susto.

Um vídeo foi gravado do momento que o avião toca o chão, raspando a parte da “barriga” – assoalho – da aeronave, escorregando e parando fora da pista.

Um grande aparato foi preparado para dar suporte ao pouso arriscado, feito pelo piloto que demonstrou calma, perícia e muita tranquilidade para colocar todos em terra, com segurança.