Avião da Air Canada sem uma roda pousa com sucesso em Madrid

Depois de várias horas dando voltas no ar para queimar combustível, o avião da Air Canada pousou com sucesso, sem o uso de uma das rodas, no aeroporto de Barajas, em Madrid, pouco depois das 19h00 (15h00 em Brasília).

De acordo com o El País, as equipes de emergência aproximaram-se de imediato do avião da Boeing, mas não houve nenhum incidente. Os meios prestaram apoio aos passageiros, que foram saindo do avião sem maiores problemas.

No aeroporto estava preparada uma sala, onde os familiares dos passageiros aguardavam os passageiros.

“Tremi todo durante a aterrisagem”, disse um dos passageiros que se encontrava no avião, diz a mesma publicação. Um outro passageiro, Carlos Castañeda, publicou uma imagem com a palavra “conseguimos”.

O El País divulgou o momento do pouso, filmado de dentro do avião por um dos passageiros.

ÚLTIMA HORA | El avión de Air Canada ha aterrizado ya en el aeropuerto de Barajas https://t.co/WplpJwpskc pic.twitter.com/9BugaHBQbM — EL PAÍS (@el_pais) February 3, 2020

O Twitter ‘Controladores aéreos’ deu conta do sucesso da operação.

El ✈️ inicia la aproximación a la pista 32L de Madrid Barajas donde todos los medios de emergencia del aeropuerto están activados. Se le encamina a la pista 32L por ser más larga y tener un sistema de frenado de emergencia (EMAS) a final de pista. Esperemos que no sea necesario. pic.twitter.com/Wy7UBCT7nh — Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) February 3, 2020

Recorde-se que se trata do voo AC837, que saiu de Barajas nesta segunda-feira pouco depois das 14h30 (hora local, 10h30 em Brasília). Ao decolar, uma das rodas explodiu e o comandante teve que dar várias voltas com o aparelho para gastar combustível e ficar mais leve, antes de descer.

O avião Boeing 767, com 130 pessoas a bordo, tinha como destino Toronto, mas acabou por pousar quatro horas depois, em Madrid, e com sucesso. Nenhum passageiro ficou ferido.

