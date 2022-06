Avião de Neymar realiza pouso de emergência durante viagem para SP

O avião particular de Neymar foi forçado a realizar um pouso de emergência em Roraima, na manhã desta terça-feira (21/6), após deixar Barbados, ilha do Caribe. O voo tinha São Paulo como destino e tudo indica que houve algum erro técnico na aeronave que motivou o pouso não programado.

Avião do Neymar, que estava vindo dos EUA, precisou fazer um pouso de emergência em Boa Vista, após sofrer uma avaria no pára-brisa.

Muito solícito, o craque da Seleção Brasileira tirou fotos com alguns funcionários do aeroporto. pic.twitter.com/U46ySxAWBO — Mário Kempes 🖖🏼 (@kempao) June 21, 2022

Em relato do jornal The Sun, o avião pousou com segurança após o susto. A aeronave, modelo Cessna 680 Citation, é avaliada em cerca de R$ 94 milhões.

Antes de embarcar, o jogador havia compartilhado uma foto em seus stories, no Instagram, e no de de sua irmã Rafaella posando em uma pista ao lado de um avião.

Neymar passou férias em Miami acompanhado por Rafaella e a namorada Bruna Biancardi. Participou de jogos de pôquer nas mesas de Las Vegas e comemorou o título da NBA na mesma cidade com alguns jogadores do Golden State Warriors.

Via Correio Braziliense